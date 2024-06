Videocast americanense coloca artistas da região em foco

O videocast americanense “Fios da Cultura: Ritmos, Cores e Histórias” colocará os artistas da região em foco. A produção, viabilizada pela LPG (Lei Paulo Gustavo), terá 10 episódios no total, com início de lançamento nesta quinta-feira (27), às 18h.

“Fios da Cultura: Ritmos, Cores e Histórias” busca fazer a ponte entre a comunidade e diversos artistas locais e regionais. O programa vai mostrar, em cada edição, lançamentos locais, trechos de entrevistas e de apresentações.

O formato escolhido para o projeto consiste em uma produção audiovisual na qual, através da exposição oral e imagética, os apresentadores informam, entretem ou educam o público.

O videocast terá a apresentação do produtor musical e DJ/BeatMaker Wilson Reis dos Santos Filho, também conhecido como WillS, e de Arthur Aviz. A direção de fotografia é do artista visual Vitor Pavan.

A proposta para o Fios da Cultura surgiu “de um impulso de coletividade”, de acordo com os apresentadores, que também são proponentes do projeto.

Além de promover a proximidade entre fazedor e consumidor da cultura, eles também esperam “tocar o poder público, para que possamos ter um diálogo de qualidade, que avance na construção de uma cidade viável, do ponto de vista da cultura”.

A escolha dos artistas que participaram do programa partiu de um processo de captação, que ocorreu através de um formulário aberto pela equipe do projeto e divulgado pelas redes sociais e em eventos presenciais.

“A partir disso, buscamos incluir o máximo de pessoas interessadas, de acordo com os temas de cada episódio”, contaram. As indicações da equipe também foram levadas em consideração.

“A importância de ter um videocast que divulga artistas locais é, no primeiro plano, fortalecer o circuito regional, fazendo com que novas pessoas possam conhecer artistas da região”. Além disso, também acreditam que possa gerar uma colaboração entre os fazedores de cultura.

O videocast estará disponível nos canais oficiais do projeto no YouTube (@souleletronicatv), Vimeo (/souleletronica) e no Carrd (fiosdacultura.carrd.co). Os dez episódios serão publicados nas seguintes datas: 27 de junho, 4, 11, 18 e 25 de julho, 1, 8, 15, 22 e 29 de agosto.

Oficina Cultura em Foco: Arte, Identidade e Cidadania

Como contrapartida, o projeto vai oferecer a oficina “Cultura em Foco: Arte, Identidade e Cidadania” em escolas estaduais de Americana.

A atividade vai explorar a importância da cultura na formação cívica, estimular a conexão entre a produção cultural local e a comunidade, enfatizar a relevância do ensino de artes para o desenvolvimento individual e coletivo e incentivar a participação ativa dos estudantes na indústria cultural local.

O principal público dessa iniciativa são estudantes do Ensino Médio, com enfoque nos alunos do 3º ano, mais próximos de entrarem no mercado de trabalho. O conteúdo vai apontar caminhos para as pessoas interessadas se profissionalizarem nesse setor.

As atividades serão finalizadas com uma oficina digital aberta ao público, no dia 31 de julho, às 18h. Mais detalhes serão divulgados também no Instagram do projeto.