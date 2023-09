Vídeo: Carvalho é sepultado ao som de ‘Canário do Reino’ no Cemitério da Saudade

Velório de Antonio Carlos Carvalho foi realizado no Teatro Municipal Lulu Benencase - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O produtor e compositor Antonio Carlos Carvalho foi sepultado na tarde desta sexta-feira (1º), no Cemitério da Saudade, em Americana. Durante a despedida, em tom de homenagem, amigos e familiares que acompanhavam o enterro cantaram “Canário do Reino”, uma das letras de sucesso do músico, gravada por Tim Maia, Kid Abelha e Lulu Santos.

Carvalho, como era conhecido, morreu nesta quinta-feira (31), em Americana, aos 78 anos. Nascido na cidade, o produtor atuou na indústria musical por 50 anos e teve contato com grandes nomes, como Erasmo Carlos, Elis Regina, Gal Costa, João Gilberto e Gilberto Gil, além de ser responsável por lançar nomes como Raça Negra, Almir Sater e Amado Batista. Segundo apurou o LIBERAL, ele morreu de causas naturais.

O produtor foi velado entre a manhã e a tarde desta sexta no Teatro Municipal Lulu Benencase. O filho Rodrigo Carvalho, de 40 anos, lembrou da história do pai.

“O meu pai era um cara muito realizado. Ele sempre viveu da maneira que quis viver. No ramo artístico, ele tinha contato com muitos nomes como Tim Maia, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto. Como compositor, ele tinha obras maravilhosas. O ‘Canário do Reino’ com Tim Maia, várias músicas com o Raça Negra — que foi o último grande sucesso dele. Ele sempre foi muito realizado e tinha prazer de contar as histórias dele”, disse Rodrigo, ao LIBERAL.

“Ele tem mais de 100 músicas. São músicas que, às vezes, a gente escuta e nem sabe que é dele. Fora as músicas que ele fazia sobre Americana e que quem conhece a cidade há mais tempo, entende a importância delas”, afirmou Thaís Aparecida Polo Worschech, 70, que foi casada com Carvalho por 10 anos.

Quem foi Antonio Carlos Carvalho

A trajetória do musicista começou cedo quando, aos 17 anos de idade, deu início a sua carreira de jornalista no LIBERAL, escrevendo colunas periódicas. Três anos depois, foi contratado pelas rádios Tupi e Difusora de São Paulo, onde atuou como radialista e jornalista por oito anos.

Com uma veia na música, Carvalho desenvolveu paralelamente carreira como compositor, tendo mais de 100 músicas gravadas por vários artistas de renome da MPB (Música Popular Brasileira), como Tim Maia, Wilson Simonal, Rolando Boldrin, Fafá de Belém, Paula Toller, Originais do Samba, Raça Negra, Eliana de Lima, Leonardo e Chitãozinho & Xororó, entre outros.

Antonio Carlos Carvalho, compositor e produtor de sucessos, nascido em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ao longo de sua carreia, Carvalho também atuou como diretor artístico em cinco gravadoras, a Chantecler, Continental, Warner Brothers, Polygram e RGE, período em que lançou diversos artistas, entre eles Belchior, e também passou a ser conhecido como o homem que criou a febre do pagode, ao lançar a banda Raça Negra, em uma época tomada pelo sertanejo.

Ele também foi pioneiro do axé music, sendo premiado com vários discos de ouro, platina e diamante pelo sucesso de suas produções.

Nascido em Americana em março de 1945, Carvalho sempre enalteceu o nome da cidade e recebeu o título de cidadão emérito em maio de 2018 pelos relevantes serviços prestados ao município.

Em entrevista ao LIBERAL em novembro de 2022, mês em que Erasmo Carlos, Rolando Boldrin e Gal Costa faleceram, o produtor relembrou histórias com esses grandes nomes da música e também sobre a origem do nome do Teatro Municipal de Americana, que homenageia o artista Lulu Benencase. Um feito de Carvalho, que deu a ideia do nome e contou com apoio dos artistas, entre eles Rolando Boldrin, para convencer a câmara que votou a nomeação.

Em decreto, a Prefeitura de Americana declarou luto de três dias pelo falecimento, “em razão dos relevantes serviços prestados como compositor e produtor musical e por ser pessoa de expressão pública”.

Em 2018, Carvalho deu uma entrevista ao LIBERAL sobre o lançamento do Raça Negra. Confira: