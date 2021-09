Vibrasax retoma concertos presencias nesta quarta

O “Vibrasax”, um dos grupos de câmara da Prefeitura de Hortolândia, vinculado ao CEMMH (Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia), retoma, nesta quarta-feira (8), os concertos presenciais, suspensos em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Vibrasax retorna concertos presenciais – Foto: Rodrigo França

O evento gratuito será às 20h, na Sala “Maestro Eleazar de Carvalho”, localizada no próprio CEMMH, na Rua Vicente Palhão, s/nº, no Jardim Santa Cândida, com transmissão ao vivo pelo Facebook .

Segundo a Secretaria de Cultura, a exemplo do que aconteceu com o concerto do grupo “Da Campana Pra Fora”, a partir deste mês, as apresentações musicais são retomadas de maneira gradual, nestas duas modalidades, presencial e remota/online, respeitando todos os protocolos sanitários.

O Vibrasax apresentará o seguinte repertório: Cidade Negra – Medley, Bruno Mars – Medley; Jason Mraz – I’m Yours, Maroon 5 – Payphone, Nando Reis – Do seu lado, e Raça Negra – Medley. Todos os arranjos são de Rafael Silva.

Confira abaixo as orientações para assistir ao concerto presencial, na Sala “Maestro Eleazar de Carvalho”: