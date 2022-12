Via Crucis abre inscrições para montagem de elenco

As atividades do espetáculo começam em 13 de janeiro no Teatro Municipal Manoel Lyra

O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara D’Oeste vai abrir inscrições para interessados em participar da montagem da 24ª edição. Em 2023, o tradicional espetáculo barbarense retorna ao Complexo Usina Santa Bárbara entre 4 e 9 de abril. As vagas são voluntárias e não exigem experiência anterior com atuação.

As vagas são voluntárias e não exigem experiência anterior com atuação – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

As inscrições abrem na segunda-feira (19) no site culturasbo.com/espetaculoviacrucis. Podem se inscrever pessoas a partir de 12 anos, e menores de 18 anos devem apresentar autorização dos responsáveis. As atividades da montagem do espetáculo começam em 13 de janeiro no Teatro Municipal Manoel Lyra.

“O Via Crucis tem essa característica de teatro social pois abraça a comunidade – crianças, jovens, adultos, terceira idade, todos participam mesmo sem nunca terem pisado em um palco teatral. Esse é o grande charme do projeto”, considera o diretor artístico do Via Crucis, Otávio Delaneza.

“É um espetáculo de grande porte, com relevância religiosa e cultural”, finalizou o diretor. Mais informações através do e-mail espetaculoviacrucis@gmail.com e Whatsapp (19) 99154.6908, ou na Secretaria de Cultura e Turismo.