Vereadores aprovam lei que cria a Semana Municipal dos Contadores de História

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste aprovou nesta terça-feira (29) o projeto de lei que inclui a Semana Municipal dos Contadores de História no calendário oficial da cidade. O projeto é de autoria da vereadora Kátia Ferrari (PV) e determina que a homenagem aos contadores seja celebrada na terceira semana do mês de março.

Por conta da votação, o ator, educador e contador de histórias Amauri de Oliveira, membro do coletivo Confraria do Conto, usou a Tribuna Livre para argumentar em favor da criação da semana temática. Ele foi ao plenário Tancredo Neves a convite da autora do projeto.

“Diferente do que muitos pensam, contadores de histórias não contam apenas histórias de chapeuzinho vermelho ou branca de neve. A contação de histórias é muito mais importante. Ela pode ser usada dentro de escolas, para trabalhar com alunos que possuem problemas de aprendizagem, como também na área da saúde, promovendo a valorização do idoso”, disse Amauri aos parlamentares.

“A gente espera mostrar às pessoas que a contação de histórias e narrativa oral são muito importantes. E conseguir, com isso, que a nossa população tenha acesso a outra vertente da cultura de forma organizada, bem trabalhada e, de preferência, gratuita”, completou o contador.

“Eu fui uma pessoa que não tive a oportunidade de ouvir histórias de pessoas que sabem contar um conto que faça com que a nossa imaginação floresça em cada história que é passada. Então, é uma honra ter a oportunidade de criar esta semana”, declarou Kátia Ferrari.

Ela agradeceu o apoio dos colegas parlamentares e também aos demais membros da Confraria do Conto que estiveram presentes na assembleia.

A sessão desta terça também foi a primeira realizada com os novos móveis. A troca das mesas dos parlamentares e da mesa-diretora já havia sido anunciada no começo do ano e foi realizada por conta de problemas com cupins. Com a nova decoração, os vereadores passam a se sentar lado a lado, em uma mesa semicircular, e não mais de forma separada, como era antes.