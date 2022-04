Venda de ingressos para Festa do Peão de Americana começa nesta quinta

Os ingressos para a 34ª Festa do Peão de Americana começam a ser vendidos na quinta-feira (7). Nesse primeiro lote, as entradas contam com valores populares. A festa será realizada em sete dias, entre 10 e 19 de junho, no Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), e marca o retorno do rodeio após dois anos interrompido por conta da pandemia.

5ª noite da 32ª Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal (16)

Os ingressos serão vendidos no site Total Acesso e também na Casa dos Cavaleiros de Americana, que fica na Rua Dom Pedro II, 153, no Centro. As entradas no primeiro lote (sujeito a reajuste) custam a partir de R$ 50. A organização preparou espaços como pista (arquibancada), camarote Americana, camarote Superbull e open Superbull, camarote Brahma e mais de 230 camarotes corporativos, divididos entre os setores A e B.

PROGRAMAÇÃO

Passam pelo palco mais de 19 artistas consagrados. A festa começa na sexta-feira (10) com Henrique e Juliano, Guilherme e Benuto e Barões da Pisadinha. No sábado (11), a vez será de Gusttavo Lima, Edson e Hudson e César Menotti e Fabiano. Encerrando a primeira semana, no domingo (12), as apresentações são de Luan Santana e do DJ Pedro Sampaio, no Domingo da Família São Vicente.

Na quarta-feira (15), véspera do feriado de Corpus Christi, no Dia da Pura Construtora, tem Leonardo e Bruno e Marrone com o espetáculo Cabaré, além de Dennis DJ. No lounge do Americana Hall (entrada privada dos camarotes), será realizada a apresentação de Juan Marcus e Vinícius.

A festa tem uma pausa na quinta-feira (16) e retorna na sexta (17), com Maiara e Maraísa, Alok e Hugo & Guilherme. O segundo sábado da Festa do Peão de Americana terá o encontro de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e o DJ Sevenn. Americana se despede no Domingo da Família São Vicente (19), com a apresentação de Chitãozinho e Xororó e a tour ‘Evidências’

Na arena, a PBR (Professional Bull Riders) trará uma etapa eletrizante e o Iron Cowboy, um modelo de competição que irá eleger os melhores atletas em um mata-mata de tirar o fôlego. Americana também terá as modalidades cutiano e três tambores.

“Nosso momento é de extrema felicidade! Voltamos com tudo e esta, sem dúvidas, será a melhor edição de todos os tempos”, disse Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana.