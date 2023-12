Vencedores da Lei Paulo Gustavo em Americana são divulgados

Encontro debateu a utilização dos recursos no município - Foto: Divulgação / SECOM

A lista de vencedores do chamamento da Lei Paulo Gustavo referentes aos editais LPG nº 001/2023 e LPG nº 002/2023, de Americana, foi divulgada nesta quarta-feira (13). A listagem de vencedores, suplentes e desclassificados estão no Diário Oficial do Município, disponível no site da prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Os classificados devem apresentar os documentos para habilitação até domingo (17), através do mesmo protocolo digital de inscrição.

O primeiro edital destina o valor total de R$ 80 mil para a seleção de coletivos/grupos e organizações culturais sem fins lucrativos de Americana que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural no município, com comprovação da existência na cidade há no mínimo quatro anos e portfólio.

O segundo é voltado a projetos culturais das demais áreas da cultura de Americana (não audiovisual), com a temática e segmento cultural livre, com destinação de R$ 450 mil.

Este chamamento teve como alvo artistas, produtores e fazedores de cultura que residem ou estejam instalados em Americana há mais de dois anos. Quinze projetos foram aprovados no total e cada um receberá R$ 30 mil.