Vencedor do Oscar abre porta para filmes menos tradicionais

Grande vencedor do Oscar 2023, “Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo” (2022) “abre uma porta” na Academia para filmes menos tradicionais. A avaliação é da cineasta Fernanda Schein, que integra o dream team da Campfire, importante produtora em Los Angeles, e traz no currículo a edição de trabalhos como a série “Neymar: O Caos Perfeito”, na Netflix, e do premiado curta “I See You”.

“O que mais me empolga é ver uma narrativa tão autêntica e diferente do que a gente costuma ver no Oscar sendo tão celebrada.Acho que por muito tempo existiu uma noção que certos filmes, não importa o quão bom fossem, não eram ‘o estilo’ do Oscar. Esse ano vimos uma porta se abrindo. Uma história sobre imigrantes, uma família lidando com questões LGBTQ, uma narrativa nada clássica, um orçamento muito menor que os outros indicados. Como cineasta, eu só posso dizer que o sucesso desse filme me dá esperança e motivação para contar histórias novas”, declarou Fernanda em entrevista ao LIBERAL.

Com orçamento de US$ 25 milhões, o filme foi um sucesso de bilheteria e faturou US$ 105 milhões. O longa é da produtora A24, casa de produções independentes. “É a nova geração das narrativas ganhando espaço e o box office (bilheteria) foi absurdo para o tamanho da produção. É um filme divertido, um formato de narrativa moderno, uma história cheia de reviravoltas, mas no fundo, simples: sobre família e sobre a relação conturbada de uma mãe com sua filha”, completou Fernanda.

A cineasta ponderou que alguns gêneros, como terror e suspense, seguem sendo ignorados pela Academia por preconceito. Como exemplo, ela citou “Não! Não Olhe!”, de Jordan Peele, elogiado terror que não foi lembrado no Oscar. “Eu acho o filme genial e Jordan Peele um diretor incrível, e me deixa bem frustrada ter sido deixado de lado”, disse Fernanda.

A cineasta destacou a relevância do Oscar para apresentar ao público produções que poderiam ficar restritas. “Falando por mim, todos os anos sempre acabo assistindo algum filme que eu não teria voluntariamente assistido não fosse a indicação. Acho que o maior valor para o público é ampliar o alcance de determinadas histórias”, defende a cineasta.