‘Velozes Furiosos 10’ chega aos cinemas nesta quinta

A saga que conquistou o mundo inteiro durante duas décadas retorna às telonas para dar início ao seu fim. Velozes & Furiosos 10 estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (18) com mais um capítulo da história familiar cheia de velocidade, ação, muita emoção, e, desta vez, com sede de vingança. O filme é a primeira parte – de duas – do encerramento da franquia.

Ao longo de muitas missões e contra todas as possibilidades, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família resistiram, contornaram e superaram todos os adversários que cruzaram o seu caminho. Agora, eles enfrentam o mais letal de todos os seus oponentes: um inimigo aterrorizante que emerge das sombras do passado, alimentado por um desejo sanguinário de vingança, e determinado a destruir, para sempre, a família Toretto – tudo e todos a quem Dom ama.

Em Velozes & Furiosos 5: Operação Rio, de 2011, Dom e sua equipe eliminaram o chefão brasileiro das drogas, Hernan Reyes, e acabaram com seu império em uma ponte no Rio de Janeiro. O que eles não sabiam é que o filho de Reyes, Dante (Jason Momoa), testemunhou tudo e passou os últimos doze anos elaborando um plano para que Dom pague pelo que fez.

A estratégia de Dante é separar a família de Dom – de Los Angeles às catacumbas de Roma, do Brasil a Londres e de Portugal à Antártida. Novos aliados serão cooptados, e antigos inimigos vão voltar à ativa. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu próprio filho de oito anos (Leo Abelo Perry) é o alvo final da vingança de Dante.

Além do amado elenco já conhecido pelos fãs da saga, o longa inclui novos nomes na trama: Brie Larson como Tess, uma representante desonesta da Agência; Alan Richtson como Aimes, o novo chefe da Agência que não tem o mesmo carinho pela equipe de Dom que seu antecessor, o Sr. Ninguém; Daniela Melchior como uma corredora de rua brasileira fortemente ligada ao passado de Dom; Rita Moreno como a Abuelita Toretto de Dom e Mia.

A cantora brasileira Ludmilla também terá uma participação especial no filme, além de integrar a trilha sonora do longa.

THE ROCK. Presente em quatro filmes e um spin off da franquia, Dwayne “The Rock” Johnson não retorna para o décimo longa dos Velozes & Furiosos mesmo após pedido público de Vin Diesel.

A primeira aparição de Dwayne aconteceu no quinto filme como Luke Hobbs, um agente do Serviço de Segurança Diplomática dos EUA enviado ao Rio de Janeiro para prender Dominic Toretto, acusado de assassinar agentes da Administração de Fiscalização de Drogas. O crime na verdade foi realizado por Hernan Reyes, pai do atual “vilão” da franquia.

Mesmo a história retornando ao núcleo da família Reyes, agora em busca de vingança, Hobbs que foi uma peça crucial na trama não retorna. Os ânimos do elenco estavam estremecidos desde 2016 quando The Rock fez uma publicação – deletada logo após – dizendo que os integrantes do elenco masculino da franquia eram idiotas.

A relação do elenco piorou em 2019, quando Tyrese Gibson, intérprete de Roman Pearce, acusou Dwayne de atrasar as gravações do nono filme, no qual o ator também não participou.

Em novembro de 2021, Vin Diesel fez uma publicação em seu Instagram com um pedido público para que The Rock retornasse à franquia e “realizasse seu destino” no encerramento de Velozes & Furiosos. Porém, o pedido não foi atendido e interpretado como uma tentativa de manipulação por Downey.