Veja quais são as atrações do Tivoli voltadas às crianças

O mês de outubro está repleto de atrações infantis no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Para celebrar o Dia das Crianças, comemorado nesta quarta-feira (12), o empreendimento realiza uma programação exclusiva com diversas atividades para entreter e divertir os pequenos. Todas as atrações são gratuitas.

“Preparamos uma programação muito especial para as crianças, com atividades que despertam o lúdico e que são capazes de gerar boas lembranças e muita diversão. Queremos proporcionar bons momentos em família aos nossos clientes”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

No feriado desta quarta, haverá apresentação da peça teatral infantil “Encanto”. O espetáculo conta a história da família Madrigal e as aventuras de Maribel, e será apresentado em duas sessões, às 14h30 e às 17h, na área da expansão, em frente ao Coco Bambu. Após as apresentações, o público poderá interagir e fazer fotos com os personagens.

No feriado desta quarta-feira (12), haverá apresentação da peça teatral infantil “Encanto” – Foto: Divulgação

No sábado (15), a diversão ficará por conta da “Festa das Cores”. Inspirado no Festival das Cores (Holi), realizado na Índia e em outros lugares do mundo, o evento consiste na distribuição de pós coloridos às crianças para que se divirtam jogando para o alto e umas nas outras, garantindo uma experiência sensorial inovadora. Os pós coloridos para brincar serão oferecidos gratuitamente pelo shopping ao público presente. O evento acontece a partir das 16h, no estacionamento do Mollon.

Para participar da Festa das Cores e se divertir, a criançada deve estar vestida, preferencialmente, de branco. A atividade ocorrerá nos mesmos moldes da realizada pelo shopping em 2019 e que foi sucesso de público. Além dos pós coloridos para brincar, haverá DJ e recreadores infantis no local, garantindo muita música e diversão para toda a família.

No sábado seguinte, dia 22, será realizada a atividade “Caça Figurinhas”. Como colecionar figurinhas dos jogadores e completar o álbum da Copa do Mundo de 2022 é uma das atividades preferidas das crianças que curtem futebol neste período que antecede a competição, o Tivoli realizará essa brincadeira para garantir ainda mais diversão.

As crianças participantes ganharão uma pulseira de identificação e terão de encontrar cartões coloridos que estarão escondidos e espalhados em diversos pontos do shopping. O objetivo da brincadeira será encontrar e recolher os cartões das cinco cores. Ao final, os participantes ganharão como brinde pacotes fechados de figurinhas para completar sua coleção.

Essa atividade acontecerá em duas sessões, às 14h30 e às 16h30 e para participar, as crianças devem estar acompanhadas de um adulto. A brincadeira terá início no Ponto de Troca de Figurinhas instalado no shopping, localizado na área da expansão, ao lado da loja Kalunga. Para participar da atração, as crianças devem estar acompanhadas de um adulto, garantindo a diversão em família. As vagas são limitadas, por isso, será preciso fazer uma inscrição prévia pelo WhatsApp que será divulgado nas redes sociais do shopping próximo da data de realização.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outras opções de entretenimento para a criançada no Tivoli Shopping neste mês de outubro são a Divert Land e o Circo Mundo Mágico.

Divert Land é um espaço repleto de estações para brincar. No local, destinado a crianças de 2 anos a adolescentes de 14 anos, há área baby, labirinto, piscina de bolinhas, escorregador colorido, carrossel e inflável gigante, além de videogames. A atração fica na Praça de Eventos do shopping até o dia 26 deste mês. Os ingressos para ter acesso ao local custam a partir de R$ 30,00.

Já o Circo Mundo Mágico está instalado no estacionamento, próximo ao acesso de pedestres, e faz temporada no Tivoli Shopping até o dia 30 deste mês.

Com uma equipe composta por cerca de 30 profissionais, sendo 20 deles artistas circenses que se apresentam no picadeiro, como palhaços, acrobatas, mágicos e malabaristas, o Mundo Mágico traz apresentações inéditas e números de tirar o fôlego, capazes de encantar e entreter toda a família.

Um dos grandes destaques é o número do Globo da Morte, que conta com quatro motos girando ao mesmo tempo. Quem for ao espetáculo também poderá conferir acrobacias feitas pelos malabaristas e equilibristas, além de apresentações de mágica e de palhaços, entre outras atrações imperdíveis, como a participação do Bumblebee, o autobot amarelo, um dos personagens mais conhecidos e queridos dos Transformers.

O espetáculo é realizado em sessões de segunda a sexta-feira às 20h, e aos sábados, domingos e no feriado às 16h, 18h e 20h. Os valores dos ingressos variam de R$ 15,00 a R$ 60,00, de acordo com o setor escolhido, que leva em conta a localização do assento dentro da tenda.

SERVIÇO

Teatro infantil Encanto

Quando: quarta-feira (12), às 14h30 e às 17h

Onde: área da expansão, em frente ao Coco Bambu

Evento gratuito

Festa das Cores

Quando: sábado (15), a partir das 16h

Onde: estacionamento do Mollon

Evento gratuito

Caça Figurinhas

Quando: dia 22, às 14h30 e às 16h30

Onde: Ponto de Troca de Figurinhas do Tivoli Shopping, na área da expansão, ao lado da loja Kalunga

Vagas limitadas – necessária inscrição prévia por Whatsapp

Evento gratuito

Exposição fotográfica “Especial Dia das Crianças”

Quando: a partir de terça-feira (11), visitação de acordo com o horário de funcionamento do shopping

Onde: área da expansão, próximo à loja Kalunga

Evento gratuito

Divert Land

Quando: até 26 de outubro

Onde: Praça de Eventos do Tivoli Shopping

Ingressos: a partir de R$ 30,00

Circo Mundo Mágico

Quando: até 30 de outubro, com sessões de segunda-feira a sexta-feira às 20h, e aos sábados, domingos e no feriado às 16h, 18h e 20h

Onde: Estacionamento do Tivoli Shopping

Ingressos: de R$ 15,00 a R$ 60,00, de acordo com o setor escolhido e localização do assento