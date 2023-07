Quer assistir Barbie nos cinemas da região? Veja locais, horários e preços

Na região, as exibições do filme totalizam 34 sessões - Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Aclamado pela crítica e aguardado pelo público, “Barbie” estreou nesta quinta-feira (20) nos cinemas de todo o Brasil. Na região, as exibições do filme totalizam 34 sessões divididas nos cinemas das cidades de Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia.

A história se passa no mundo mágico das Barbies, a “Barbieland“, onde uma das bonecas começa a perceber que não se encaixa como as outras. Depois de ser expulsa, ela parte para uma aventura no “mundo real”, onde descobre que a beleza está no interior de cada um.

Confira onde assistir Barbie:

Santa Bárbara d’Oeste

Tivoli Shopping (Moviecom)

O Moviecom terá oito sessões diárias de Barbie, todas elas dubladas. A exibição começa no início da tarde, às 14h40, e segue até 21h40. Os ingressos estão por R$ 14,50 a meia entrada e R$ 29.

Horários: 14h40 / 15h40 / 17h / 18h / 18h50 / 19h20 / 20h20 / 21h40

14h40 / 15h40 / 17h / 18h / 18h50 / 19h20 / 20h20 / 21h40 Endereço: Rua do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV

Villa Multimall (Multiplex)

As sessões de Barbie no Multiplex também são todas dubladas. O filme será exibido em sete sessões diárias com preços a partir de R$ 17,47 (meia entrada), a R$ 34,95.

Horários: 14h10 / 14h40 / 16h40 / 17h20 / 19h / 20h / 21h30

14h10 / 14h40 / 16h40 / 17h20 / 19h / 20h / 21h30 Endereço: Avenida Santa Bárbara, 1.205 – Mollon

Sumaré

Shopping Park City (Ceneflix)

Com nove sessões dedicadas ao filme, o Cineflix conta com uma delas legendada, às 21h45, na sala vip, com entradas a partir de R$ 18. A exibição começa às 14h e, a última sessão, acontece às 22h. Os ingressos saem a partir de R$ 16.

Horários: 14h / 14h30 / 16h30 / 17h / 19h / 19h30 / 21h30 / 21h45 (legendado) / 22h

14h / 14h30 / 16h30 / 17h / 19h / 19h30 / 21h30 / 21h45 (legendado) / 22h Endereço: Avenida Rebouças, 3400 – Jardim Paulista

Hortolândia

Shopping Hortolândia (Cinesystem)

O Cinesystem de Hortolândia é o local com mais horários de exibição, totalizando 10 sessões. O primeiro horário é às 13h30 e o último às 21h20, que é a única sessão legendada do cinema. Os ingressos estão a partir de R$ 23,04.