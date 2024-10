Veigh faz primeiro show em Santa Bárbara nesta sexta

Dono do trap mais tocado do País se apresenta no Esporte Clube Barbarense

Cantor Veigh se apresentará no Esporte Clube Barbarense - Foto: Alisson Gabriel/Divulgação

O cantor paulista Veigh se apresentará pela primeira vez em Santa Bárbara d’Oeste, nesta sexta-feira (18), às 21 horas, no Esporte Clube Barbarense.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os ingressos já estão à venda pelo site www.redticket.com.br, com preços a partir de R$ 90, variando conforme o setor e os lotes disponíveis.

Dono do trap mais tocado no País, com a música “Novo Balanço” ultrapassando a marca de 460 milhões de reproduções, Veigh se consolidou como um dos principais nomes do gênero.

Com mais de 4 bilhões de reproduções nas plataformas de áudio e 6,4 milhões de seguidores no Instagram, o cantor, que está na estrada há pelo menos de três anos, já realizou shows em todo o Brasil e participou de grandes festivais, como Rock in Rio, The Town, Virada Cultural e João Rock, além de três turnês internacionais.

Entre os sucessos que estarão no setlist do show estão “Nóis é Nóis”, “Engana Dizendo Que Ama” e “Vem Desestressar”.

Dia: 18 de outubro

Horário: 21h

Atrações: Veigh

Local: Esporte Clube Barbarense

Endereço: Avenida Monte Castelo, número 850, Centro.

Ingressos: a partir de R$ 90,00 (conforme lote disponível)

Venda online: www.redticket.com.br