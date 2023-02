Vanessa da Mata faz show em Piracicaba

Show será realizado no dia 17 deste mês no Ginásio de Eventos do Sesc - Foto: Divulgação

A cantora Vanessa da Mata se apresenta pela primeira vez em Piracicaba. Ela sobe ao palco do Ginásio de Eventos do Sesc (Serviço Social do Comércio) no dia 17 de fevereiro, às 20h. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira (7) online e na quarta-feira (8) na bilheteria física.

No show “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”, Vanessa da Mata faz a ponte entre regionalismo, vida urbana e o amor. A cantora apresenta seu pop romântico, cheio de brasilidade, com canções populares, achados poéticos e melodias intuitivas.

O repertório terá “Só Você e Eu”, “Vá Com Deus”, “Dance Um Reggae Comigo”, “Tenha Dó de Mim”, “Hoje Eu Sei”, “Nossa Geração”, além dos hits “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Caixinha de Música”, “Gente Feliz”, “Boa Sorte/Good Luck” e “Ainda Bem”.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 12 (para credencial plena). Eles podem ser comprados no site do Sesc Piracicaba, e a partir de quarta-feira na bilheteria física, que fica na Rua Ipiranga, 155, Centro de Piracicaba. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 13h30 às 21h30; e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h45.