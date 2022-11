União de gastronomia e música, Feira das Nações chega à 30ª edição

A 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste vai oferecer ao público uma volta ao mundo pela cultura de diversos países. Além da gastronomia típica de 15 países, que é um dos principais atrativos do evento, o público poderá assistir a apresentações musicais, de dança, cênicas e circenses. Ele acontece nesta sexta (11), sábado (12) e domingo (13) no Complexo Usina Santa Bárbara. A entrada é gratuita.

O espaço conta com três palcos para a programação cultural, chamados Tradições, Nações e Culturas. “O evento é multicultural. A ideia é trazer diferentes manifestações da arte que também representem e evidenciem outras culturas do mundo”, disse o Secretário de Cultura e Turismo, Evandro Félix.

A Feira das Nações será realizada no Complexo Usina Santa Bárbara, a partir desta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Entre os destaques da programação, estão a Família Lima, grupo que traz repertório de música clássica, e a dupla sertaneja Gian e Giovanni. A música raiz e do interior brasileiro terá amplo espaço na grade de shows, com apresentações de diferentes orquestras de viola. Também haverá a pré-estreia da turnê “Tributo a Luiz Gonzaga”, com a Orquestra Sânfônica de Americana com Enok Virgulino.

O Movimento Juca Jazz leva quatro apresentações para a Feira das Nações. O Tr3bruto Jazz, com repertório de jazz internacional e música brasileira; a banda Relíquia, com blues, jazz e música brasileira; Alexandre Cunha, um dos bateristas de maior destaque no cenário nacional, com seu grupo; e a banda Largando Brasa com participação de Laércio Ilhabela, com clássicos do choro.

Tradicional na Feira das Nações, as apresentações de dança retratam países como Espanha, Irlanda, Brasil, Egito, Argentina, Japão, Rússia, EUA e África. Elas vão acontecer sempre às 19h30, divididas entre os dias de programação.

Uma das novidades da edição é o galpão que será usado para apresentações cênicas. Além de artistas de Santa Bárbara d’Oeste, também participam grupos das cidades de Campinas, Itanhaém, Itapira, Salto e Sertãozinho.

Também haverá intervenções circenses e cênicas junto ao público, e a Feira de Artesanato com peças temáticas da cultura de diversos países. A programação completa, assim como os horários das atrações e o palco, está disponível no site https://culturasbo.com/.

A 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério do Turismo e município de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio da iniciativa privada.

“A Feira das Nações é muito especial na história da nossa cidade e convido para mais uma edição com o melhor da gastronomia das nossas entidades e, além dos shows principais, também as apresentações dos artistas de Santa Bárbara e da região”, declarou o prefeito Rafael Piovezan (MDB).

GASTRONOMIA. O cardápio ficará por conta das entidades assistenciais, que vão representar 15 países. Cada uma foi sorteada com uma nação e desenvolveu um prato para o evento. Entre as opções, há vaca atolada (Brasil), kebab (Turquia), empanadas (Chile), joelho de porco (Alemanha), burrito (México) e arroz jollof com kebab (nações africanas). Foi montada uma praça de alimentação entre as barracas das entidades.

“Planejamos um espaço convidativo pensando no conforto das pessoas. A estrutura tem mesas de piquenique, é um convite para criar interação no espaço compartilhado”, explicou Evandro.

O Complexo Usina Santa Bárbara fica na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida.