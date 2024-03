‘Uma Vida’, a história de Nicholas Winton chega aos cinemas

A cinebiografia conta a história do corretor da bolsa de valores britânica que se tornou um herói ao salvar centenas de crianças durante a 2ª Guerra Mundial

Ele poderia ter seguido uma vida confortável, mas os caminhos o levaram para o posto de herói. “Uma Vida – A História de Nicholas Winton” estreia nesta quinta-feira (14) nas telonas brasileiras. No elenco, Anthony Hopkins, Johnny Flynn e Helena Bonham Carter.

Nicholas Winton resgatou 669 crianças do Holocausto – Foto: Diamond Films

O longa é a cinebiografia da história do humanitário Nicholas Winton. Bem-sucedido, trabalhava como corretor da bolsa de valores britânica. Durante seu período de férias, decidiu realizar um trabalho humanitário, enquanto a Alemanha avançava pela Europa, no período da Segunda Guerra Mundial.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Compadecido da situação que presenciou, Nicholas ajudou a resgatar centenas de crianças judias do Holocausto. Apesar de seu ato corajoso, ele ficou atormentado ao carregar o sentimento de culpa quanto aos que ele não conseguiu ajudar e resgatar.

Nascido de pais judeus-alemães que emigraram para a Grã-Bretanha, Nicholas George Winton foi responsável pelo resgate de 669 crianças que morreriam na Segunda Guerra Mundial, que estava prestes a eclodir.

Em sua breve visita à Tchecoslováquia – durante suas férias -, auxiliou na listagem de crianças que precisavam de resgate. De volta ao país de origem, Nicholas se desdobrou para atingir os requisitos legais para que pudesse levar essas crianças à Grã-Bretanha e encontrar lares para que elas pudessem viver. Todos os esforços e a operação ficaram conhecidos como Kindertransport Tcheco.

O trabalho humanitário realizado por Winton permaneceu despercebido por cerca de 50 anos até que, em 1998, foi convidado para o programa televisivo That’s Life!, da BBC. Nicholas foi colocado lado a lado com diversas daquelas “crianças” que salvou, que naquele momento apresentaram seus filhos e até netos. A cena foi reproduzida na cinebiografia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em 2023, Winton recebeu o título de “cavaleiro”, concedido pela Rainha Elizabeth II pelos “serviços prestados à humanidade, ao salvar crianças judias da Tchecoslováquia ocupada pelos nazistas”. Nicholas também recebeu a Ordem do Leão Branco, mais alta horaria da República Tcheca.

Momento de encontro foi reproduzido no filme – Foto: Diamond Films

O filme chega à região nos cinemas campineiros. No Cinemark há seis sessões disponíveis, todas legendas, enquanto o Kinoplex totaliza quatro, sendo uma dublada. As duas exibições de “Uma Vida – A História de Nicholas Winton” do Cinesystem, em Hortolândia, recebem a dublagem brasileira.