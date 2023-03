Uma ponte para a música clássica

Detalhes da biografia dos compositores, o histórico da música e o contexto de sua criação estabelecem proximidade com o público. Isso já acontece com a produção popular e que toca nas rádios, mas não com a música erudita. Com esse distanciamento, o repertório instrumental acaba ocupando um lugar inacessível na cultura.

O projeto “Clássicos em Cena”, que tem início a partir desta sexta-feira (17) em Santa Bárbara d’Oeste, tem como objetivo levar essas informações ao público para tornar a experiência mais enriquecedora. A aposta é estimular o interesse pela música clássica e formar plateia. Os concertos serão realizados sempre na terceira sexta-feira de cada mês, às 20h, na Estação Cultural da Fundação Romi, que apoia o projeto por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A entrada é gratuita e o projeto vai acontecer ao longo de todo o ano, em parceria com o LIBERAL.

O maestro Parcival Módolo foi um dos idealizadores do “Clássicos em Cena” – Foto: Divulgação

Quem abre a programação é o quinteto de metais Metallumfonia, que tem um repertório que enfatiza a música de qualidade, seja ela de compositores brasileiros ou estrangeiros, de todos os períodos musicais. Os metais sempre estão no contexto de orquestras e bandas, mas a formação de grupos em que eles atuam como solistas é uma novidade que proporciona a apreciação mais intensa desses instrumentos.

Criado em 2003, o Metallumfonia é formado por músicos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) que atuam no Departamento de Música da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e na Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Integram o grupo os músicos Paulo Ronqui e Jeferson Anastácio (trompetes), Isac Emerick (trompa), Robson de Nadai (trombone) e Fransoel Decarli (trombone baixo).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Todos os concertos serão “guiados” pelo maestro Parcival Módolo, um dos idealizadores do “Clássicos em Cena”. “Meu papel é fazer a ponte entre o ouvinte e a música, aproximá-los. Quando você faz olhar com outros olhos, já muda sua relação. Isso já acontece no dia a dia, com outros tipos de música. Quando têm uma banda preferida, as pessoas sabem onde nasceram, como tudo começou, a formação. A gente faz isso com a música erudita, humanizando o compositor e a música, fazendo com que seja mais fácil”, aposta o maestro.

Parcival garantiu que tudo acontece de forma leve e divertida. O projeto “Clássicos em Cena” foi criado em 2000 e já passou por mais de 15 cidades. “Na nossa experiência, o resultado é muito legal. As pessoas se empolgam e sempre comparecem. Se o teatro começa com metade da capacidade, no final do projeto está sempre lotado”, contou o maestro.

MAESTRO. Parcival Módolo nasceu em Americana e foi quem estruturou a Orquestra Sinfônica Municipal da cidade, atuando como regente titular e diretor artístico por 14 anos. Ele fez mestrado em música na Alemanha, onde teve aula com alguns dos maiores professores do cenário musical.

No país europeu, regeu várias orquestras como maestro convidado e tornou-se titular da Orquestra de Sundern, Westfalia. Desde 1999 é Coordenador Geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Mackenzie, em São Paulo, e desde 2005, consultor do Festival de Música de Cusco, no Peru.

O próximo “Clássicos em Cena” acontece excepcionalmente na segunda sexta-feira do mês, dia 14 de abril, pois na semana seguinte é feriado de Tiradentes.