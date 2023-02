Uma nova perspectiva para o Espetáculo Via Crucis

O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste vai apresentar a história mais famosa do mundo ocidental por uma perspectiva inédita em suas mais de duas décadas. A morte e ressurreição de Jesus Cristo será narrada pelo Espírito Santo na 24ª edição. O espetáculo será apresentado de 4 a 9 de abril, sempre às 20h , no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

Quem dará vida ao personagem é a atriz profissional e graduada em dança, Bruna Oliveira. “É uma honra e uma grande responsabilidade dar voz e corpo à grandiosidade do espírito de Deus, principalmente considerando minhas limitações como ser humano. Mas estou me esforçando para entregar uma personagem que exprima, pelo menos, uma fração de todo esse amor, força e sutileza que encontramos na história da paixão de Cristo”, declarou a atriz nesta quarta-feira, durante a coletiva de imprensa de apresentação do espetáculo.

O texto é de Denis Espanhol, com direção de arte de Otávio Delaneza. “Com a pandemia, passamos uma fase muito difícil onde nos deparamos não só com o corpo, mas também com o espírito. Muitas pessoas perderam entes queridos, e o mundo se transformou. Isso nos certifica que não somos uma coisa só, e quando monto o espetáculo, não penso só no corpo, mas também na saúde mental, no espírito. Quando converso com o dramaturgo Denis, a gente consegue confecionar uma dramaturgia que abrace essa temática”, disse Otávio.

Os atores Brunna Oliveira, Gabriel Mazon, Aline de Oliveira Muniz e Wesley Cotrin – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A escolha de uma voz feminina para o Espírito Santo aconteceu após diversos atores lerem o texto. O timbre doce e forte de Bruna ofereceu justamente o que o diretor buscava. “A leitura de Bruna veio de encontro com o que pretendemos para esse ano, ela trouxe de forma magistral”, explicou Otávio.

ELENCO. Foi apresentada nesta quarta-feira o elenco principal do espetáculo. O ator Gabriel Mazon dá vida novamente a Jesus Cristo; Wesley Cotrin interpretará pela primeira vez o personagem Satanás; e Aline de Oliveira Muniz estreia no Via Crucis como Maria de Nazaré. O espetáculo já tem 85 atores no elenco, e segue de portas abertas para interessados em integrar a figuração. Mais informações através do e-mail espetaculoviacrucis@gmail.com e do Whatsapp (19) 99154-6908.

O Via Crucis tem coordenação geral de Lays Ramires, realização do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Após ser realizado no ano passado no Teatro Municipal Manoel Lyra, o espetáculo retorna à Usina cercado de expectativa.

“O retorno ao Complexo Usina Santa Bárbara sela a retomada da grandiosidade desse projeto, que a cada edição recebe um público cativo. Temos fãs, pessoas que amam o projeto, que comparecem para serem inundadas com mensagem de amor, paz e esperança”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

“Essa é uma edição muito especial, porque marca a retomada do Via Crucis no Complexo Usina Santa Bárbara – local que receberá uma série de melhorias para a realização de eventos. Em todas as edições sabemos que a história é contada com uma nova ótica, diferente e encantadora. Todos os barbarenses e os moradores de toda a região estão convidados para assistir essa história tão bonita daquele que se sacrificou para que tivéssemos a oportunidade de viver”, declarou o prefeito Rafael Piovezan (PV).

O Tivoli Shopping recebe a exposição itinerante “A Paixão em Cenas”, que traz imagens das edições de 2019 e 2022 do espetáculo. “É um orgulho dar esse pontapé inicial do Via Crucis em parceria com a prefeitura”, disse o gerente geral do Tivoli, Gustavo Salvagnini.