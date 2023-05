‘Um Baita Festival’ reúne nomes do rock

Evento será neste sábado com bandas como Paralamas do Sucesso e Ira!

Banda paulistana Ira! abre a programação do evento, que será neste sábado em Campinas - Foto: Karina Zaratin - Divulgação

“Um Baita Festival” não é um nome leviano. O evento que será realizado neste sábado (13), em Campinas, reúne nada menos que seis shows com bandas e artistas gigantescos no cenário do rock nacional. A programação tem Ira!, Biquíni, Pato Fu, Os Paralamas do Sucesso, Humberto Gessinger e Nando Reis com a participação de Arnaldo Antunes. Ainda há ingressos à venda.

“Um Baita Festival” começa com Ira!, que sobe ao palco às 15h. A banda paulistana é uma das mais icônicas do rock nacional, dona de sucessos como “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade” e “Flerte Fatal”.

O segundo show, previsto para começar às 16h30, é dos cariocas do Biquíni. Antigo Biquíni Cavadão, a banda oficializou a mudança de nome em 2022, mas nos últimos anos já vinha excluindo o sobrenome dos trabalhos. A alteração está ligada a uma questão de direitos autorais e remonta ao desligamento do baixista André Sheik. Entre os maiores sucessos da banda estão “Vento Ventania” e “Tédio”.

Às 18h20, deve começar a apresentação da banda mineira Pato Fu, que completou 30 anos em 2022. Entre as músicas que marcaram a carreira da banda estão as autorais “Canção Pra Você Viver Mais” e “Perdendo Dentes”, mas o grupo também é reconhecido pela originalidade em suas regravações, como “Ando Meio Desligado”, d’Os Mutantes, e “Eu Sei”, do Legião Urbana.

Os Paralamas do Sucesso são os próximos a agitar “Um Baita Festival”, com show previsto para as 20h. Com 40 anos de estrada, a banda fluminense foi pioneira em várias frentes do rock nacional, importando referências anglo-americanas, misturando com sonoridades locais, sons afro-caribenhos e experimentos eletrônicos ao longo das décadas. “Saber Amar”, “Lanterna dos Afogados” e “Óculos” são alguns dos sucessos dos Paralamas.

O porto-alegrense Humberto Gessinger sobe ao palco às 21h40. Líder do Engenheiros do Hawaii, traz na bagagem sucessos da época da “Infinita Highway”, mas também segue com criações em sua carreira solo. Atualmente, está em divulgação de seu novo álbum, “Não Vejo a Hora”.

Encerrando a noite, Nando Reis e Arnaldo Antunes se apresentam a partir de 23h20, relembrando a parceria de décadas. Atualmente, os dois estão juntos na estrada para o projeto “Titãs Encontro”, que reúne todos os integrantes da banda.

FESTIVAL. Os portões da Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, abrem às 14h. Quando foi lançado, o festival tinha entradas para área vip e premium open bar, mas a primeira categoria esgotou e só está disponível a segunda opção, que inclui o consumo de cerveja, água e refrigerante.

Os ingressos estão à venda no site AlphaTickets.com.br e na Livraria Leitura, do Parque D. Pedro Shopping. Eles custam R$ 250 (meia-entrada), R$ 270 (solidário com a doação de um quilo de alimento) e R$ 500 (inteira).

O endereço da Fazenda Santa Margarida é Rua Rubens Gomes Balsas, 311, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. Mais informações sobre o evento na página oficial do Instagram, o @umbaitafestival.