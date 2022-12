Último trabalho feito por Jô Soares será encenado na região neste fim de semana

Falecido apresentador assina a tradução, adaptação e direção do espetáculo - Foto: Divulgação

A região recebe neste final de semana o último trabalho deixado por Jô Soares antes de falecer, em agosto deste ano. A comédia “Gashlight – uma Relação Tóxica” se apresenta neste sábado (3) e domingo (4) no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas.

Jô Soares assina a tradução, adaptação e direção do espetáculo, com a colaboração de Matinas Suzuki Jr e Mauricio Guilherme. O texto original para os palcos foi escrito pelo dramaturgo britânico Patrick Hamilton, em 1938, e se tornou um dos maiores sucessos da Broadway. Baseada no filme homônimo sobre abuso psicológico nos relacionamentos afetivos, a peça retrata um casal em conflito.

Jack (interpretado no espetáculo por Giovani Tozi) se mostrava doce e apaixonado no início do casamento. Mas alegando que sua esposa Bella (Erica Montanheiro) sofre de algum tipo de desequilíbrio mental, revela-se um homem impaciente e menos cordial. A esposa sente que está ficando louca, e ao buscar o amparo do companheiro para lidar com a suposta doença, encontra apenas a resistência do marido, que justifica não ter mais forças para lidar com a situação.

Com cenário de Marco Lima, figurino de Karen Brusttolin, iluminação de César Pivetti e trilha sonora original de Ricardo Severo, a montagem era cuidada de perto por Jô Soares, que trabalhou na concepção da encenação até os seus últimos dias. O espetáculo marcaria o retorno de Jô Soares aos palcos como diretor, quatro anos após dirigir e atuar em “A Noite de 16 de Janeiro”.

O elenco de “Gaslight – uma Relação Tóxica” é formado por Érica Montanheiro, Giovani Tozi, Gustavo Merighi e Maria Joana, com a participação especial de Neusa Maria Faro.

A primeira sessão da peça na região foi nesta sexta-feira, mas haverá nova apresentação no sábado, às 21h, e no domingo, às 20h.

Os ingressos custam R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira), e podem ser comprados no site www.ingressorapido.com.br ou então na bilheteria. O endereço é Avenida Iguatemi, número 777, Vila Brandina. Mais informações pelo telefone (19) 3294-3166.