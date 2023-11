Último concerto do “Clássicos em Cena” acontece nesta sexta, em Santa Bárbara

Encerrando a temporada de 2023 do projeto “Clássicos em Cena”, o Grupo Sabiá se apresenta nesta sexta-feira (17), na Estação Cultural da Fundação Romi, em Santa Bárbara d’Oeste. A entrada é gratuita e o concerto tem início às 20h.

Grupo Sabiá, que se apresenta a partir das 20h – Foto: Divulgação

Formado em 2019 por músicos da região de Americana, o Sabiá é um grupo de sopros composto por Lucas Lira (flauta), Ellen Freitas (oboé), Julio Oliveira (clarinete), Francisco Amstalden (fagote), Jaqueline Theoro (trompa) e Adilson Filho (percussão).

O grupo tem repertório eclético e abarca diversos gêneros musicais, desde as danças africanas e a modinha europeia do meio do século XIX até o samba e o baião do início do século XX. Essa diversidade ilustra o intercâmbio entre as culturas europeia e africana que contribuem para a riqueza da música brasileira.

O nome do grupo, Sabiá, presta homenagem à ave Sabiá Laranjeira, conhecida por seu canto belo e melodioso, e considerada um símbolo emblemático do Brasil.

Assim como em toda temporada, a edição de novembro terá apresentação e comentários do Maestro Parcival Módolo, que fornece breves curiosidades sobre os compositores, contexto e história da música entre os números musicais, de forma a envolver o público.

Clássicos em Cena com Grupo Sabiá

Data e horário: sexta-feira (17), às 20h

Endereço: Estação Cultural da Fundação Romi (Avenida Tiradentes, 2 – Centro, Santa Bárbara d’Oeste)

Entrada: gratuita