Turnê ‘Pra Você Lembrar’, da banda Restart, passa por Campinas neste sábado

Turnê ‘Pra Você Lembrar’ começou em São Paulo, em outubro - Foto: Rafael Strabelli/Reprodução

A turnê de despedida da banda Restart “Pra Você Lembrar” passa por Campinas neste sábado (9). A banda, que marcou a adolescência de uma geração de fãs, se despede oficialmente dos palcos da região na Expo Dom Pedro, com abertura dos portões às 20h30.

Restam ingressos à venda no site Ticket 360, com valores a partir de R$ 100 (pista) a R$ 180 (frontstage).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No ano passado, os primeiros shows da banda após mais de oito anos de hiato ocorreram no Sudeste e no Sul do país, e tiveram adesão do público. A turnê ‘Pra Você Lembrar’ começou em São Paulo, em outubro, lotando duas noites no Espaço Unimed. Somando os seis shows, o público foi de mais de 34 mil pessoas.

Com mais de meio milhão de discos vendidos e turnês que moveram multidões, a Restart foi um fenômeno não só com suas músicas, mas também com influência na moda e no comportamento de milhares de fãs engajados, com presença massiva, especialmente no universo virtual.

Com um simbolismo marcante para uma geração inteira, Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba se apresentam em uma versão mais atualizada e inédita, em sintonia com a modernidade e mais unidos do que nunca, para celebrar essa despedida.