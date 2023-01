Turnê de 40 anos do Capital Inicial passa por Piracicaba amanhã

A banda sobe ao palco do Clube Cristóvão Colombo neste sábado, a partir das 21h - Foto: Leo Aversa

Se 1980 foi a década das bandas de rock nacional, Brasília foi um dos seus principais celeiros. Nasceram na capital brasileira grupos como Aborto Elétrico, Paralamas do Sucesso e Legião Urbana. Surgido desse mesmo grupo de amigos veio o Capital Inicial, que encontrou nas letras despojadas e na influência do punk a originalidade. Completando quatro décadas na estrada do rock, o grupo saiu em turnê pelo país e traz o “Capital Inicial 4.0” para Piracicaba neste sábado (28). Ainda há ingressos disponíveis.

Os integrantes Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel são acompanhados de Fabiano Carelli (guitarra) e Robledo Silva (teclados) no show deste final de semana na região. Eles sobem ao palco do Clube Cristóvão Colombo a partir das 21h. Há ingressos para pista comum, área vip, mezanino e camarote (as duas últimas com open bar e acesso à área vip).

O espetáculo será uma seleção dos grandes hits que ao longo dos últimos 40 anos conquistaram os fãs da banda. Músicas como “Olhos Vermelhos”, “Natasha”, “A Sua Maneira” e “Primeiros Erros” não vão ficar de fora do repertório.

HISTÓRIA. A semente do Capital Inicial são os irmãos Fê e Flávio Lemos, que haviam sido ligados na década anterior ao Aborto Elétrico, primeira banda de Renato Russo. Baterista e baixista, Fê e Flávio Lemos criaram o Capital Inicial em 1992 com forte influência do punk. Com eles, estava um terceiro músico, o guitarrista Loro Jones.

No ano seguinte, entra na formação Dinho Ouro Preto, estreando nos vocais. Ele já circulava no meio musical, e tinha entre seus amigos Bi e Herbert Viana, que montaram o Paralamas do Sucesso, e Dado Villalobos. Com este último, Dinho formou o grupo Dado e o Reino Animal, que teve vida curta. Enquanto Dado seguiu ao lado de Renato Russo para formar o Legião Urbana, Dinho fez um teste para o Capital Inicial. O grupo estava oficialmente formado.

A única interrupção ao longo dos 40 anos foi entre 1993 e 1998, quando Dinho Ouro Preto se dedicou à carreira solo. Em 2002, o guitarrista Yves Passarel se junta ao grupo, comandando a potente guitarra. Em 2009, Dinhou Ouro Preto caiu do palco durante um show, sofrendo um traumatismo craniano leve e fraturas nas costelas.

Ele ficou internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e chegou a ter uma infecção. Após um mês de tratamentos, o músico saiu do hospital. Logo depois ele já estava no estúdio, e seis meses depois da alta de Dinho Ouro Preto o grupo lançava seu décimo álbum, “Das Kapital”. Ao longo da carreira, o Capital Inicial lançou 14 discos de estúdio repletos de sucessos.