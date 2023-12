Turnê de 40 anos do Capital Inicial chega a Nova Odessa

Os 40 anos de história de uma das maiores bandas de rock nacional serão celebrados neste sábado (16). A turnê “Capital Inicial 4.0” chega ao Expo América, em Nova Odessa, com um repertório que promete mexer com a nostalgia dos fãs e relembrar os sucessos da trajetória da banda.

Com abertura dos portões às 19h, o show terá a apresentação de abertura da banda Ladies Of Rock. A entrada do Capital Inicial no palco está prevista para às 22h. O setlist da turnê conta com músicas que fizeram sucesso na voz de Dinho Ouro Preto, como “À Sua Maneira” e “Primeiros Erros”. Canções como “Todas as Noites” e “Insônia” também estarão no show.

Capital Inicial comemora os 40 anos de carreira; show acontece neste sábado, no Expo América – Foto: Leo Aversa

Para o vocalista da banda brasiliense, atingir as quatro décadas de trajetória foi um marco surpreendente. “Sobretudo porque tudo começou da forma mais despretensiosa possível. Não houve nenhum cálculo ou planejamento. Quando começamos, a ideia que uma banda de rock cantando em português poderia vir a gravar parecia improvável, para não dizer impossível”, disse Dinho em entrevista ao LIBERAL.

De acordo com ele, ao longo de todos os anos que passaram, por vários momentos parou e refletiu: “não acredito que isso tudo esteja acontecendo”. Mas, na visão do vocalista, a trajetória de sucesso foi o desejo do destino.

O Capital Inicial já se apresentou por diversas vezes na RPT (Região do Polo Têxtil) durante esses 40 anos de carreira, principalmente em Americana. “Tocamos tanto na cidade que até hoje temos bons amigos aí. Mas faz algum tempo que não nos apresentamos na região”, disse o vocalista.

Dinho aponta que essa é a turnê “mais bonita” que o Capital já colocou na estrada. A direção e conteúdo dos telões são do Batman Zafarese, que fez os Tribalistas e a Marisa Monte. As luzes são do Césio Lima, que faz o Rock in Rio. A direção musical é de Dudu Marote, que já produziu artistas como Emicida e Jota Quest.

“Tenho certeza que vai ser sensacional. Eu sempre me divirto muito. Os shows do Capital sempre envolvem uma grande participação da plateia. Todos nós entramos na mesma sintonia. É uma experiência quase mágica”, disse Dinho, que relata sair de cada show atordoado com a intensidade do momento.

Os ingressos estão à venda pelo site www.guicheweb.com.br com valores a partir de R$ 40 (pista lounge meia-entrada). As entradas também podem ser adquiridas em pontos físicos: na loja Red Surf, em Americana, e Radical Vest, em Campinas.