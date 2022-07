Tuia se apresenta hoje no Festival de Inverno

Tuia cantará seus sucessos, além de versões de clássicos da MPB - Foto: Divulgação

O cantor Tuia é a atração desta sexta-feira (8) no Festival de Inverno da Rádio Gold e do Tivoli Shopping. Com origem no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, ele contou que se identifica com a região de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

“Faz muito tempo que não vou aí e estou com uma vontade enorme. Me identifico muito com a região porque também sou do interior, temos essa veia parecida, então me sinto um pouco em casa”, disse o músico ao LIBERAL.

O show deve trazer sucessos de Tuia que tocaram nas rádios, como “Flor”, “Céu” (que ele cantou com Elba Ramalho) e “De Repente”, além de versões de clássicos da MPB que o influenciaram, como Zeca Baleiro, Renato Teixeira, Zé Geraldo, e a dupla Sá e Guarabyra. “É um show intimista, mas a gente não faz uma apresentação para dormir não, é bem alto astral”, brincou Tuia.

Ex-integrante da banda Dotô Jeka, Tuia soma 25 anos de trajetória artística. O músico consolidou sua carreira através da autenticidade musical, que mescla o rock rural à MPB (Música Popular Brasileira). Ele disse que não procura seguir a moda do cenário musical, mas sim produzir sons que façam sentido para ele enquanto artista.

“Esse caminho de escolher seu jeito de fazer as coisas é mais difícil, porém mais recompensador. É aí que você começa a ocupar um espaço que é realmente seu, não é a moda, que amanhã muda e é outra coisa. Acho que essa identidade é o que faz a carreira de um artista ser longa”, afirmou.

Em um cenário marcado pelo streaming e pelo lançamento de singles, Tuia segue defendendo a importância do disco. “Gosto dessa ideia de começo, meio e fim, de poder contar uma história com as músicas. O álbum é uma fotografia de um momento que você está vivendo, e acaba contando sua trajetória através dessas várias fotos”, refletiu o artista.

Seu mais recente trabalho é o álbum “Semente que o amor dará”, lançado em abril deste ano e que tem participações especiais de Zeca Baleiro e Guarabyra. Produzido ao longo da pandemia, a voz e violão foram gravados em um estúdio perto da casa de Tuia.

Os áudios foram enviados para amigos e produtores, e como resultado há músicas que foram remixadas em Nashville e masterizadas em Miami, nos Estados Unidos. “Brinco que esse disco é uma coletânea de produtores, músicos e amigos”, contou Tuia sobre o processo de produção do álbum.

O show de Tuia na praça de alimentação do Tivoli Shopping começa às 20h45 e tem entrada gratuita. O endereço é Rua do Ósmio, 699, Vila Molon IV.

FESTIVAL. A programação do Festival de Inverno segue na semana que vem, com Tiê na quinta (14) e Gestalt na sexta-feira (15). Ao longo do mês, se apresentam ainda Serial Funkers, Eva Venenosa, Peleco e Roberta Campos.

O Festival de Inverno é fruto da parceria da Gold FM e do Tivoli Shopping. As atrações seguem a linha da programação musical da rádio, que integra o Grupo Liberal.