‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’ é experiência cinematográfica inteligente

Liderando na corrida pelo Oscar, com 11 indicações, “Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo” (2022) é uma experiência cinematográfica. Caleidoscópico, o longa-metragem explora sua premissa de multiversos de forma inteligente e com um humor muito único. Lançado no ano passado, o filme voltou às salas de cinema em fevereiro após se destacar nas indicações ao Oscar.

Imagine saber que cada decisão que você tomou deu origem à uma realidade alternativa de sua vida, e que é possível ter acesso a essas diferentes versões de si mesmo. Essa é a descoberta que a imigrante chinesa Evelyn Wang (Michelle Yeoh) faz em um dia especialmente turbulento.

A atuação de Michelle Yeoh apresenta com competência toda a carga dramática e engraçada que o filme pretende – Foto: Divulgação

Sobrecarregada, ela gerencia uma lavanderia, o casamento em crise com Waymond Wang (Ke Huy Quan), uma festa para o pai crítico (James Hong) e uma relação delicada com a filha (Stephanie Hsu). Além disso tudo, ainda precisa resolver questões tributárias em uma reunião com a auditora da Receita Federal (interpretada por Jamie Lee Curtis). Em sua meia hora inicial, o filme apresenta essa bagunça com cenas ruidosas.

Coroando esse dia caótico, uma fenda no multiverso se abre e apresenta à Evelyn outras realidades, onde ela fez outras escolhas e desenvolveu diferentes potenciais. A personagem parte em uma aventura onde precisa salvar o universo de uma entidade maligna.

ANÁLISE

“Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo” explora o conceito de multiversos de uma forma que poucas vezes as produções se permitem. Dirigido pela dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert (responsável pelo ótimo e doido “Um Cadáver Para Sobreviver” (2016)), o longa traz um humor que em seus melhores momentos remete ao “Guia do Mochileiro das Galáxias”, de Douglas Adams.

A mensagem de “Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo” é relativamente simples, mas extremamente significativa. Em meio ao caos que faz com que nada importe, são as relações que fazem a vida valer a pena.

A atuação de Michelle Yeoh apresenta com competência toda a carga dramática e engraçada que o filme pretende, sem jamais perder o tom entre os dois extremos.

Não é à toa que o longa é um dos preferidos ao Oscar, concorrendo a Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante (com duas indicações), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original, Melhor Edição e Melhor Figurino.