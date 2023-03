‘Tudo em todo lugar ao mesmo tempo’ será exibido na Biblioteca

Sessão será nesta quarta-feira, às 14h, com entrada gratuita; veja programação do Cinebiblioteca para março

A atuação de Michelle Yeoh apresenta com competência toda a carga dramática e engraçada que o filme pretende - Foto: Divulgação

O projeto Cinebiblioteca, interrompido por conta da pandemia, será retomado pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana. A primeira sessão será realizada nesta quarta-feira (8), às 14h, com a exibição do filme “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” (2022). A entrada é gratuita.

O longa-metragem lidera a corrida para o Oscar, com 11 indicações e despontando como o preferido. O filme conta a história de uma imigrante chinesa que passa por uma crise no casamento, está com dificuldades no relacionamento com a filha e na gestão de sua lavanderia. Durante uma reunião na Receita Federal, recebe um chamado para uma aventura no multiverso.

O projeto segue ao longo do mês exibindo indicados ao Oscar. No dia 15, será apresentado o drama musical “Elvis”(2022). Já na semana seguinte, no dia 22, será a vez de “Os Fabelmans”(2022), sob direção de Steven Spielberg. Na última quarta-feira do mês, no dia 29, o público poderá assistir “Top Gun Maverick”(2022), sucesso de bilheteria.

O Cinebiblioteca será realizado às quartas-feiras, sempre às 14h. A Biblioteca Municipal Jandyra Basseto Pântano fica na Praça Comendador Mülller, 172, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.