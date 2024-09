'Trovadores Urbanos': quarteto apresenta canções em show gratuito em Santa Bárbara - O Liberal

Trovadores Urbanos - Foto: Divulgação

O projeto “Trovadores Urbanos” chega ao Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Barbara d’Oeste, na próxima quinta-feira, dia 12, às 20h com o show “Histórias e Canções”. A entrada é gratuita e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo.

A turnê, que teve início em julho deste ano, celebra os 34 anos de carreira do grupo e tem o objetivo de enaltecer a tradição e cultura musical com sucessos da música brasileira. O grupo é formado pelo quarteto vocal Juca Novaes, Valéria Caram, Eduardo Santhana e Maida Novaes, além dos músicos Pratinha, tocando flauta e bandolim; João Lúcio, tocando violão, e Douglas Alonso, na percussão.

O repertório do show conta com 28 músicas, entre elas “Amor I Love You”, de Carlinhos Brown e Marisa Monte; “É Preciso Saber Viver”, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos; “Evidências”, de José Augusto e Paulo Sergio Valle e “Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar”, do Tim Maia e “País Tropical”, de Jorge Benjor.

O projeto “Trovadores Urbanos – Histórias e Canções” é uma produção do “Trovadores Urbanos”, e conta com a produção local de Lenir Boldrin e Juarez Godoy Arte e Cultura. Ele é realizado através da Lei Paulo Gustavo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura.

Carreira

O quarteto “Trovadores Urbanos” começou fazendo serenatas pelas ruas de São Paulo em 1990, no Dia dos Namorados, com a intenção de resgatar as apresentações à moda antiga, com um toque atual, mas sem perder a tradição. Atualmente, o grupo realiza mais de 50 formatos de homenagens, entre elas estão serenatas, shows, flash mobs, cortejos, saraus e telegramas animados.

Serviço

Trovadores Urbanos – Histórias e Canções

Data: 12/9 (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: Entrada gratuita – Lei Paulo Gustavo. Retire seu ingresso na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo.

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra

endereço: Rua João XXIII, 61, Centro – Santa Bárbara d’Oeste

Lotação: 596 pessoas

*Sob supervisão de João Colosalle