Trio Virgulino fará show gratuito em Americana

Foto: Divulgação

O tradicional Trio Virgulino traz o melhor do forró em um show gratuito em Americana. A apresentação será no sábado (14), a partir das 19h, na Praça Vó Palmira. O evento tem produção de Ronaldo Britto e apoio do Grupo Liberal. Além da apresentação do Trio Virgulino, o evento terá food trucks, aula de forró e diversão para as crianças. O endereço é rua São Teodoro, 200 B, bairro São Manoel.

O grupo é formado por Adelmo Nascimento (triângulo), Roberto Pinheiro (zabumba) e Robson Pinheiro (sanfona). O repertório do show será repleto de sucessos do forró. Entre as canções do Trio Virgulino destacam-se “Preciso do seu Sorriso”, “Forró e Paixão”, “Pequenininha”, “Até Mais Ver”, “Frevo Mulher” e “Forró do Rei”.

“Nossas músicas sempre foram muito valiosas junto ao público, nossos fãs sempre cantaram e dançaram ao som do Trio, o que nos deixa muito felizes. Mesmo após tanto tempo de estrada, o povo ainda se recorda de muitas músicas”, conta Roberto Pinheiro.

O Trio Virgulino tem trabalhado em novas composições e em parcerias com artistas de sucesso do cenário nacional, como a dupla Edson & Hudson e a banda de forró Rastapé. Ao longo de seus 43 anos de trajetória, o Trio já fez parcerias com artistas consagrados como Dominguinhos, Elba Ramalho, Alceu Valença, Caetano Veloso, Zélia Duncan, Osvaldinho do Acordeon, Tato (Falamansa) e Zeca Baleiro.

“Nossa história é muito rica, ao lado de grandes artistas e muitos amigos, e seguimos trabalhando com muito amor e carinho, pois queremos seguir cantando e levando alegria para o povo”, disse Adelmo Nascimento.

HISTÓRIA. Adelmo Nascimento e Enok Virgulino se conheceram em Parnamirim, no Estado de Pernambuco, na década de 1970. Os dois se reencontraram em Americana e, acompanhados de Jaime, irmão de Enok, formaram o Trio Virgulino no ano de 1980.

O Trio Virgulino passou a ser convidado para apresentações, entre elas no Festival de MPB do Rio Branco Esporte Clube, em Americana. Na oportunidade, após cantarem três músicas, o público aplaudiu e reverenciou o Trio. Em outro episódio no início da carreira, venceram uma competição no programa da Rádio Clube de Americana.

“Era tudo muito novo para a gente. Não tínhamos a ideia de que um ritmo nordestino poderia ser destaque e sucesso no Estado de São Paulo”, relembra Adelmo Nascimento.

Jaime saiu do Trio alguns meses depois da fundação por motivos profissionais e foi substituído pelo Roberto Pinheiro, o grande zabumbeiro que permanece até hoje na formação. Enok se desligou em 2018 para se dedicar à carreira solo.

O primeiro disco do Trio foi “Beijo Moreno”, lançado de forma independente em 1986. O Trio Virgulino viu os convites para shows e eventos aumentarem, mas foi a partir da década de 1990 que o fenômeno do forró universitário explodiu na capital paulista, levando com ele bandas como Falamansa, Rastapé, Bicho de Pé e consolidando definitivamente o sucesso do Trio Virgulino.