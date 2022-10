Trilogia propõe ações entre pais e filhos

Novo livro de Ana Lúcia P. de Camargo é o segundo da “Coleção Três Meninos” - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Um menino curioso, pequeno cientista, capaz de criar confusão com as explicações vindas de sua imaginação, é o protagonista do novo lançamento da Editora Adonis. Escrito por Ana Lúcia P. de Camargo e ilustrado por Paulo R. Masserani, o livro “O menino Artur: há explicação para tudo” será lançado em Adonópolis, neste final de semana.

Ana Lúcia é pedagoga, especialista em relações interpessoais e possui mestrado em educação pela Unicamp, onde está concluindo doutorado na mesma área. O livro é o segundo da “Coleção Três Meninos”.

Por meio da literatura infantojuvenil e das pesquisas da autora na área de educação, a coleção visa ajudar pais e filhos a construírem estruturas infralógicas, que tratam das noções de espaço, tempo e causa e são adquiridas em brincadeiras e experiências com o mundo real, através dos meios físico e social.

“Quando falamos em espaço, tempo e causalidade estamos falando sobre viver neste mundo, e essas noções precisam ser desenvolvidas. Muitas vezes elas ‘passam batido’, são desenvolvidas apenas na educação infantil, porque antes disso as crianças não tiveram solicitação do meio. A característica do pensamento que não foi trabalhada lá atrás ainda acarreta atraso no desenvolvimento no ensino fundamental”, explicou a autora ao LIBERAL.

“O Artur é um menino que resolve tudo pelo pensamento, leva tudo ‘ao pé da letra’, quer saber os porquês envolvendo a lua, por exemplo. A criança imagina o mundo com as estruturas que tem”, completou.

A “Coleção Três Meninos” conta com mais dois títulos: “O menino Rafael”, que já foi lançado, e “O menino Felipe”, cujo lançamento é previsto em dezembro. Segundo a autora, enquanto Artur demonstra não compreender a noção de causalidade, o problema de Rafael está na noção de tempo e, de Felipe, na noção de espaço. Os livros acompanham suplementos destinados aos pais e apresentam atividades que podem ser trabalhadas em família.

“A criança precisa pensar, refletir, somente desta maneira ela tem uma mudança na estrutura de pensamento”, disse a autora.