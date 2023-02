Trilogia criada por escritora de Americana tem novo livro

Amanda Peres já escreveu toda a trilogia de “Crônicas de Damayanti”; terceiro livro deve sair no ano que vem - Foto: Arquivo Liberal

O segundo livro da trilogia distópica “Crônicas de Damayanti”, da escritora Amanda Peres, de Americana, entra em pré-venda na quarta-feira (1°). A previsão é que os exemplares comecem a chegar no final de abril. A obra é uma publicação independente da autora. A ilustração da capa é assinada por Bruna Bergamin.

A trilogia começa com “Cidade dos Renascidos”, onde o jovem Ezra se revolta contra as crueldades provocadas pelos seres imortais que dominam a civilização humana, chamados Milenares. Ele funda o grupo de Rebeldes para lutar contra as opressões, mas acaba sendo traído e torturado.

Já “Cidade Floresta” começa após o fim da primeira batalha. Ezra vai enfrentar seus problemas, perdas e decepções enquanto a guerra contra os Milenares continua. De acordo com a sinopse oficial, o personagem vai precisar encontrar forças para lutar contra a crueldade existente no mundo de Damayanti ao mesmo tempo em que está destruído por descobertas terríveis.

A escritora contou ao LIBERAL que busca em seus livros abordar aspectos psicológicos dos personagens, mostrando os efeitos de acontecimentos em seu emocional. “’Cidade Floresta’ é um livro com muitas emoções, com superação de traumas e bastante romance”, adiantou Amanda Peres.

Toda a história da trilogia “Crônicas de Damayanti” já está escrita. O terceiro livro deve ser publicado no ano que vem, segundo a autora. As novidades e atualizações da trilogia são divulgadas pela escritora em sua conta no Instagram.

Para aprofundar a história, a autora lançou no ano passado o spin-off “Cidade Céu”, uma história curta que aborda o passado de Ezra, passando por sua infância e explicando sua tendência à rebeldia. A história está disponível em formato de livro digital na Amazon por R$ 7,90.

Dentista, Amanda sempre foi apaixonada pela literatura fantástica. Ela tem entre suas referências literárias Sarah J. Maas, autora da série “Corte de Espinhos e Rosas”, e o livro

“A Montanha Encantada”, da brasileira Maria José Dupré. Além disso, tem desde a infância o hábito de escrever.

INDEPENDENTE. Como o livro é uma autopublicação, a autora não trabalha com estoque de exemplares. Amanda abre a pré-venda e depois de um mês levanta a quantidade de obras vendidas, faz o pedido para a gráfica. De 15 a 20 dias depois, recebe os exemplares.

Com os livros em mãos, a autora autografa e anexa os brindes. Se o morador é da região, pode buscar o exemplar diretamente com ela. Caso more em outra cidade ou prefira receber pelo Correio, é preciso pagar uma taxa pelo envio. “Cidade Floresta” custa R$ 55, e a compra pode ser feita diretamente com a autora. Em sua página no Instagram, o @amandap.autora, há um link na bio para um formulário do Google.