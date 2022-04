Trabalhos inéditos de Antonio Carlos Carvalho serão apresentados em concerto

A gaveta do americanense Antonio Carlos Carvalho esconde preciosidades. Compositor de sucesso, ex-diretor de cinco gravadoras e responsável por lançar nomes como Raça Negra, Amado Batista e Almir Sater, Carvalho ainda surpreende o mundo musical aos 77 anos.

Ele revelou dez músicas instrumentais que estavam guardadas há cerca de cinco anos e que homenageiam Americana. No dia 30 de abril, as obras serão transformadas em um concerto da Orquestra Sinfônica de Americana, evento que integra a programação do Juca Jazz Festival.

O premiado músico Antonio Carlos Carvalho homenageia Americana em canções instrumentais inéditas – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Ao LIBERAL, Carvalho confirmou que as canções são inéditas e representam sua primeira incursão pela música instrumental. Ele gravou as composições em um CD que ficou guardado nos últimos anos, e o apresentou à produção do Juca Jazz quando soube que seria homenageado no festival.

“Sempre tive vontade de fazer música instrumental, é uma coisa diferenciada. Fiz uma, duas, três, quando eu vi tinha umas dez músicas que eu achava interessantes”, contou Carvalho.

As composições têm como temática a Princesa Tecelã, com sons que fazem referência aos teares da indústria têxtil. Três vinhetas com letras foram inseridas para contextualizar as obras durante o concerto.

“Não esperava que isso fosse se concretizar assim, e de repente minhas obras serão orquestradas pela Sinfônica de Americana, que é fantástica. Será uma novidade ter minhas músicas tocadas por uma orquestra de profissionais, com violinos, violoncelos e flautas”, declarou o compositor.

Com mais de 100 músicas gravadas por renomados artistas, como Rolando Boldrin, Wilson Simonal, Originais do Samba, Raça Negra e Chitãozinho & Xororó, Carvalho disse que precisa de muito pouco para começar a criar.

Para o compositor da música “Canário do Reino”, eternizada na voz de Tim Maia, o simples toque que avisa sobre uma nova senha para atendimento no banco já é motivo para criar melodias em sua cabeça.

Aposentado e de volta a Americana, de onde saiu para trabalhar em São Paulo, Carvalho segue envolvido com novas melodias e alimenta o sonho de compor a trilha sonora de um filme. “A gente faz as coisas e não sabe onde vai parar. De repente, acaba em Hollywood”, brinca.

SURPREENDENTE

Idealizador e produtor do Juca Jazz, Juarez Godoy explicou que escolheu Carvalho como homenageado pois o considera o músico vivo mais importante de Americana.

“As músicas inéditas de Carvalho que vamos revelar têm muito a ver com a proposta do Juca Jazz, qu é trazer coisas fora do convencional. Esse lado do Carvalho é espetacular e totalmente fora do que é conhecido. Acredito que vai surpreender, inclusive o pessoal mais ligado à música, como surpreendeu o maestro Álvaro Peterlevitz”, aposta Juarez, mencionando o regente da Orquestra Sinfônica de Americana.

O Juca Jazz Festival será realizado em duas datas. Além do concerto com a obra de Carvalho em 30 de abril, no Teatro Municipal, dia 24 a praça do bairro Jardim São Paulo recebe uma programação de atividades culturais gratuitas.