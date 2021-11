Tivoli terá trio elétrico com apresentações natalinas nesta quinta

O Tivoli Shopping recebe nesta quinta-feira (25) uma apresentação musical inédita entre a Orquestra Sanfônica de Americana e a Orquestra de Violeiras de Santa Bárbara d’Oeste. O show, com trio elétrico, é gratuito, aberto ao público e ocorre a partir das 19h, no estacionamento em frente ao espaço Boulevard, que dá acesso à loja Cobasi.

Orquestra Sanfônica de Americana se apresenta nesta quinta – Foto: Divulgação / Tivoli Shopping

A ação é viabilizada pela Associação NILEEC (Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana).

Com temática natalina, a apresentação contará com repertório composto por músicas típicas da época de Natal e terá a participação de 12 músicos, entre sanfoneiros e violeiras, que serão regidos pela maestrina Leonor Gardon e pelo maestro Eberson Aparecido Ferraz.

“Resolvemos fazer uma mistura de dois instrumentos que tem tudo a ver: a viola e a sanfona. O resultado disso só pode ser algo muito bom. Será uma apresentação animada, repleta do popular, do caipira e uma pitada do romântico”, diz o sanfoneiro e idealizador da Orquestra Sanfônica de Americana, José Antonio Linguanoto.

O mesmo show será apresentado novamente no shopping no dia 11 de dezembro, das 14h às 17h.

Black Friday

Nesta quinta-feira (25) também se inicia a Black Friday no Tivoli Shopping, com a participação de várias lojas e grande mobilização de ofertas. Serão descontos de até 70% em produtos de diversas categorias.