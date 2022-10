Tivoli tem programação especial para as crianças

O mês de outubro está repleto de atrações infantis no Tivoli Shopping. Para celebrar o Dia das Crianças, o empreendimento realiza uma programação gratuita exclusiva com diversas atividades para entreter e divertir os pequenos.

Neste sábado (15), acontece a “Festa das Cores”. Inspirado no Festival das Cores, o Holi, realizado na Índia e em outros lugares do mundo, o evento consiste na distribuição de pós coloridos às crianças para que se divirtam jogando para o alto e umas nas outras, garantindo uma experiência sensorial inovadora. Os pós coloridos para brincar serão oferecidos gratuitamente pelo shopping. O evento tem início a partir das 16h, no estacionamento do Mollon. Para participar da Festa das Cores e se divertir, a criançada deve estar vestida, preferencialmente, de branco.

Além dos pós coloridos para brincar, haverá DJ e recreadores infantis no local, garantindo muita música e diversão para toda a família.

No sábado seguinte, dia 22, a atividade envolve o universo que as crianças estão imersas nos últimos meses, a Copa do Mundo 2022. Será realizado o “Caça Figurinhas”.

As crianças participantes ganharão uma pulseira de identificação e terão de encontrar cartões coloridos que estarão escondidos e espalhados em diversos pontos do shopping. O objetivo da brincadeira será encontrar e recolher os cartões das cinco cores.

Ao final, os participantes ganharão como brinde pacotes fechados de figurinhas para completar sua coleção.

A caçada acontecerá em duas sessões, às 14h30 e às 16h30, e para participar, as crianças devem estar acompanhadas de um adulto. A brincadeira terá início no Ponto de Troca de Figurinhas instalado no shopping, localizado na área da expansão, ao lado da loja Kalunga.

As vagas são limitadas, por isso, será preciso fazer uma inscrição prévia pelo WhatsApp que será divulgado nas redes sociais do shopping próximo da data de realização. Além das atrações, durante este mês, o público também poderá conferir a exposição fotográfica “Especial Dia das Crianças”, promovida em parceria com a Leal Fotos. A mostra é uma homenagem ao Dia das Crianças, retratando em imagens feitas em estúdio, as diversas crianças que frequentam o empreendimento.

“Preparamos uma programação muito especial para as crianças, com atividades que despertam o lúdico e que são capazes de gerar boas lembranças e muita diversão. Queremos proporcionar bons momentos em família aos nossos clientes”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira