Tivoli Shopping reúne shows com covers de sucesso

Serão dois sertanejos no “esquenta” para a Festa do Peão de Americana e o romantismo dos Beatles

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, preparou uma semana de atrações covers que promete emoções originais. Os shows são gratuitos e serão realizados sempre às 19h30, na praça de alimentação do empreendimento.

A programação começa com um “esquenta” sertanejo para a Festa do Peão de Americana. A primeira atração é Gabriel Basttos, que faz um cover de Gusttavo Lima nesta terça-feira (7).

Gabriel Basttos, que faz um cover de Gusttavo Lima – Foto: Divulgação

Chamado pelos fãs de “embaixador do interior”, o barbarense vai trazer os maiores sucessos do sertanejo. Além do mais novo hit do cantor, “Bloqueado”, Gabriel também traz as consagradas “Ficha Limpa”, “Termina Comigo Antes” e “Rosas, Versos e Vinhos”.

“Eu me apresentava com o chapéu característico do Gusttavo Lima, usava roupa parecida, e a extensão vocal é muito próxima. O pessoal que ia nos shows tirava foto comigo e falava que era cover do Gusttavo Lima”, recorda Gabriel sobre o início de seu trabalho cover.

A emoção promete tomar conta na quarta-feira (8) com Lorena Alexandre, que sobe ao palco para fazer um tributo à rainha da sofrência, Marília Mendonça. Moradora da capital paulista, Lorena disse que além de cover é uma fã declarada da artista, que faleceu em novembro do ano passado.

Lorena Alexandre sobe ao palco para um tributo à rainha da sofrência, Marília Mendonça – Foto: Rodrigo Alves / Divulgação

Lorena lembra que começou a ser comparada com a cantora em 2019 por sua semelhança, e a própria Marília Mendonça reagiu a reportagens que citavam Lorena. “Ser cover de alguém tão importante não é só emoção, é muita responsabilidade, dá um frio na barriga. É um show bem forte e emocionante, choro em todas as apresentações”, afirmou Lorena, que promete trazer no repertório todos os maiores sucessos de Marília Mendonça junto com a dupla Maiara e Maraisa.

ROMANCE. O clima romântico dá o tom do cover do The Beatles na quinta-feira (9). A banda Rubber Show faz uma apresentação com baladas de amor clássicas do quarteto, como “Michelle”, “And I Love Her”, “Something” e “P.S. I Love You”, além de “Woman”, de John Lennon.

A banda Rubber Show faz uma apresentação com baladas de amor clássicas dos Beatles – Foto: Divulgação

A banda cover é formada por João Rodrigo (John Lennon), Mauricio Gomes (Paul McCartney), Gustavo Gazana (George Harrison) e Angelo Giacomini (Ringo Starr). Os artistas utilizam réplicas idênticas aos figurinos dos Beatles. Os instrumentos são dos mesmos modelos que aqueles usados por eles, o que torna a sonoridade muito semelhante às gravações originais.