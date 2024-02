Tivoli Shopping terá Semana do Cinema com ingressos a R$12

A ação é válida para todas as sessões nas salas tradicionais - Foto: Divulgação

O Moviecom, do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, aderiu à “Semana do Cinema” com ingressos com preço único de R$ 12. A ação é válida para todas as sessões nas salas tradicionais. A iniciativa acontece entre os dias 22 e 28 de fevereiro.

Os ingressos estarão disponíveis para compra em todos os canais: na bilheteria, no terminal de autoatendimento e no site para compra online. O cinema também terá oferta na bomboniere, com um combo especial de pipoca grande com dois refrigerantes de 500 ml. O valor será de R$29.

A Semana do Cinema é uma ação nacional promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, com o objetivo de celebrar a magia da experiência cinematográfica.

“O Tivoli Shopping valoriza as ações que incentivam a cultura e o lazer, como a Semana do Cinema. Essa é uma ótima oportunidade para assistir aos filmes com a família e por um valor muito acessível”, ressaltou a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.