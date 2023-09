Combo de pipoca grande com dois refrigerantes 500 ml também estará em promoção, pelo custo de R$ 30

O Moviecom do Tivoli Shopping realiza, entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, a Semana do Cinema, quando os ingressos terão preço único promocional de R$ 12 para sessões de filmes 2D. A ação é válida para todas as sessões nas salas tradicionais.

Moviecom do Tivoli Shopping, de Santa Bárbara – Foto: Tivoli Shopping/Divulgação

Durante a Semana do Cinema, o público poderá assistir, com ingresso promocional, as estreias de “Os Mercenários 4”, “Jogos Mortais X” e “Resistência”, além da comédia “Ruim pra Cachorro” e da animação “Patrulha Canina – Um filme superpoderoso”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além dos longas citados, seguem em cartaz no Moviecom do Tivoli a biografia nacional “Nosso Sonho”, o suspense “Som da Liberdade” e o filme de terror “A Freira 2”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Não serão só os ingressos em valor promocional. Os combos de pipoca grande e dois refrigerantes de 500 ml serão vendidos a um preço fixo de R$30. Os ingressos estão disponíveis para compra em todos os canais: na bilheteria/bombonière, no terminal de autoatendimento e no site para compra online.

A Semana do Cinema é uma iniciativa da Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), e tem o objetivo de celebrar a magia da experiência cinematográfica nas telonas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Será uma semana inteira de campanha. É uma oportunidade para assistir aos filmes com um preço ainda mais especial”, afirma o diretor de Operações e Marketing do Moviecom, Gustavo Ballarin.