Tivoli Shopping terá cover de Maroon 5

O Tivoli Shopping retoma na terça-feira (12) o tradicional evento “Clássicos do Rock” com um show da banda Moves – Maroon 5 Cover. A apresentação será às 19h30, em palco montado na praça de alimentação.

O “Clássicos do Rock” traz para o empreendimento bandas covers locais e da região, sempre gratuitamente.

Banda Moves – Foto: Divulgação

A Moves nasceu em 2016, unindo a paixão dos amigos pela banda californiana. Composta por quatro integrantes, a banda foi batizada em referência a um dos maiores sucessos do Maroon 5, a canção “Moves Like Jagger”. Ao final da apresentação, a Moves traz uma seleção de hits do pop.

O formato fez tanto sucesso que a banda lançou um show com repertório exclusivo para festas e eventos. Além de bares e pubs, a banda já tocou a música “Sugar” em festas de casamento, debutantes e concurso de miss. Para o clipe oficial dessa canção, o Maroon 5 apareceu de surpresa em cinco casamentos em Los Angeles.

“Espero poder encontrar muitos fãs de Maroon 5 no shopping. Gosto de shows assim, em locais onde as pessoas estão passando e acabam parando para assistir”, disse o vocalista Carlos Zell.

TRADIÇÃO

O show da Moves reabre a oitava edição do “Clássicos do Rock”. Já estão agendados outras duas apresentações. No dia 26 de abril, é a vez da Banda Pink Floyd Experience (Pink Floyd Cover). Já em 17 de maio quem sobe aos palcos é a Banda Gabba Gabba Hey (Ramones Cover).

“O ‘Clássicos do Rock’ é tradição em nosso calendário cultural e o público estava com saudades de viver essa experiência de cantar junto com os músicos as canções de seus ídolos. A programação foi pensada com muito carinho para agradarmos nossos clientes. Nosso público também pode esperar shows especiais para Dia das Mães e dos Namorados”, adiantou a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello.

ACONTECE

O “Clássicos do Rock” apresenta a banda Moves nesta terça-feira, às 19h30, na praça de alimentação. A entrada é gratuita. O Tivoli Shopping fica na Rua do Ósmio, 699, na Vila Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.