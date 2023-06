Tivoli Shopping terá cover de Jorge e Mateus e Tributo a Elvis Presley

As duas apresentações acontecem a partir das 19h30, na Praça de Alimentação, com entrada gratuita

O Tivoli Shopping preparou uma programação musical especial para o mês de junho. Entrando no clima da Festa do Peão, o centro comercial realiza nesta quarta-feira (7), o “Esquenta Sertanejo”, com Jorge e Mateus Cover. No dia 12, Dia dos Namorados, será a vez do público acompanhar o Tributo a Elvis Presley. As duas apresentações acontecem a partir das 19h30, na Praça de Alimentação, com entrada gratuita.

Esta é a segunda edição do “Esquenta Sertanejo”, projeto que antecede a abertura da Festa do Peão de Americana e que tem o objetivo de colocar o público no clima do mundo dos rodeios.

Fabrício e Marcel apresentarão os maiores hits da dupla goiana – Foto: Divulgação

O show será uma experiência com os maiores hits da dupla goiana interpretados por Fabrício e Marcel, que fazem uma belíssima performance com as canções que são sucesso em todo o país.

Fabrício e Marcel são pioneiros em lançar o projeto Jorge e Mateus Cover no Brasil. Os cantores, que são assumidamente fãs da dupla, afirmam que o show é uma homenagem à carreira dos goianos. Fabrício e Marcel viajam todo o país com esse mega show e já levaram o cover para os estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, sempre arrastando um grande público nas apresentações.