Tivoli Shopping sediará duas peças infantis gratuitas, em Santa Bárbara

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, promove em janeiro duas apresentações de teatro gratuitas. Os espetáculos acontecem na área de expansão, em frente ao restaurante Coco Bambu, e são uma parceria com a Catavento Brasil Produções.

O “Show das Princesas” se apresenta neste sábado (14), às 16h, reunindo as princesas Branca de Neve, Bela, Rapunzel, Elsa e Anna. “As crianças têm a oportunidade de conhecer de perto suas heroínas e ainda se sentirem dentro dos seus contos de fadas favoritos. E para os pais não é diferente, é um momento único de recordação e de alegria, fazendo lembrar da infância e mergulhar com as crianças no mundo mágico da imaginação. Ficamos muito felizes por poder trazer toda essa magia para o público da nossa região, atendendo mais uma vez o Tivoli Shopping, que sempre abre suas portas para a cultura”, disse Ingrid Gazzetta, da Catavento Brasil.

No dia 21 de janeiro, também às 16h, o Tivoli recebe a peça “Fadas e Piratas”. O espetáculo conta a história de um reino distante onde vivem fadas e piratas. As fadas Aqua, Flora e Solar são as guardiãs do pozinho azul. Elas vão enfrentar o Capitão Gancho e seu comparsa, Smee, que armam um plano para enganar as fadas e roubar o pozinho. A aventura é cheia de mistério e magia, com músicas e diversão.

“O Tivoli valoriza a arte e a cultura e está sempre buscando oferecer opções de entretenimento acessível e de qualidade aos visitantes. Tenho certeza que todas as famílias irão adorar e se divertir com nossos espetáculos. Estão todos convidados a virem curtir as férias aqui com a gente”, diz Paula Funichello, coordenadora de marketing do shopping.

O Tivoli Shopping recebe até 8 de março a “Floresta Balloon Park”, uma atração voltada para a vida selvagem. O parque, que fica ao lado da Praça de Alimentação, oferece piscinas de bolinhas, escorregadores e cama elástica, entre outros brinquedos. Além disso, a atração tem cenografia temática, o que confere um clima especial ao local, e ainda serve de cenário para fotos.

O funcionamento da “Floresta Balloon Park” é diário, das 11h às 22h.

A atração é destinada a crianças de até 13 anos. Menores de 4 anos e crianças com deficiência precisam estar acompanhadas por um adulto responsável. Para brincar no espaço, o valor é de R$ 25 por 15 minutos de brincadeira e R$ 35 por 30 minutos. Após os 30 minutos, será cobrado mais R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Crianças com deficiência têm 50% de desconto no ingresso.