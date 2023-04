Tivoli Shopping recebe tributo a Coldplay

A HitMen é formada por Archanjo Junior, Aleston Lopes, Raphael Palatin e Julio Cesar - Foto: Donalis Delgado

O Tivoli Shopping realiza nesta terça-feira (4) um tributo ao Coldplay. O show será apresentado pela banda HitMen dentro do projeto “Clássicos do Pop Rock”. O show será na Praça de Alimentação, a partir das 19h30, com entrada gratuita.

Em sua passagem em março pelo Brasil, o Coldplay fez 11 shows. A turnê “Music of the Spheres” teve ingressos esgotados, estádios lotados e reuniu 730 mil fãs. A banda é conhecida por entregar um show animado, envolvendo o público com recursos como pulseiras de LED e fogos de artifício, além de todo o carisma do vocalista Chris Martin.

Formada em outubro de 2020 com um repertório de pop, rock, indie, nacional, 1980 e 1990, a HitMen criou um tributo ao Coldplay. O show “Viva la Vida Coldplay Tribute Brazil” trará sucessos como “Yellow”, “Paradise”, “Clocks”, “Viva la vida”, “Magic” e “The Scientist”. A HitMen é formada por Archanjo Junior (vocal, violão, guitarra e teclado), Aleston Lopes (bateria e vocais de apoio), Raphael Palatin (guitarra, vocais de apoio) e Julio Cesar (baixo, vocais de apoio).

O projeto “Clássicos do Pop Rock” traz bandas com apresentações gratuitas em tributo a grandes artistas do cenário pop rock nacional e internacional ao Tivoli Shopping. A próxima atração será a banda Red Wine, que faz uma homenagem à cantora Rita Lee. A apresentação será em 18 de abril.

“O projeto ‘Clássicos do Pop Rock’ sempre faz muito sucesso. É música de qualidade, com repertório eclético e canções que marcaram gerações e que fazem sucesso até hoje. Esperamos que nossos clientes venham curtir o show e aproveitem para viver bons momentos aqui no Tivoli”, disse a coordenadora de marketing do Tivoli, Paula Funichello.