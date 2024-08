Tivoli Shopping recebe nova edição do projeto MoviecomTodos neste domingo

Projeto é voltado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista; sessão ocorrerá em uma sala adaptada, às 11h

O Tivoli Shopping recebe neste domingo (25), às 11h, mais uma edição do MoviecomTodos, projeto voltado às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Desta vez, o público poderá assistir ao divertido filme “Harold e o Lápis Mágico”, um verdadeiro mergulho no universo da imaginação.

O filme retrata uma encantadora aventura sobre Harold, um menino com uma imaginação sem limites, que descobre um lápis mágico capaz de trazer seus desenhos à vida. Com um simples traço, Harold cria mundos fantásticos e criaturas incríveis, mas logo percebe que, com grande poder, vem uma grande responsabilidade.

Nesta edição, projeto exibe o filme “Harold e o Lápis Mágico” – Foto: Divulgação

Em sua jornada, ele aprende sobre coragem, amizade e as consequências de suas ações, enquanto tenta consertar os erros que surgem, de maneira cômica, quando seus desenhos ganham vida de formas inesperadas. O filme é uma celebração da criatividade infantil e da importância de sonhar, com toques de humor e emoção que cativam tanto crianças quanto adultos.

Os ingressos para o MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser adquiridos de forma online, através do site do Moviecom, ou na bilheteria do cinema.

A sessão ocorre em uma sala adaptada às necessidades sensoriais das pessoas autistas, garantindo uma experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva. Com luzes parcialmente acesas, filme dublado, volume do som reduzido e porta aberta para a circulação livre, a iniciativa proporciona um ambiente acolhedor.

O horário e o dia também foram escolhidos para minimizar qualquer desconforto, já que aos domingos de manhã o shopping possui um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas, evitando filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para o público com TEA. Além disso, com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas recebem isenção do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.