Tivoli Shopping recebe nova edição do MoviecomTodos neste domingo

O projeto voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista exibirá Meu Malvado Favorito 4

O Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, recebe mais uma edição do MoviecomTodos neste domingo (21), às 11h. O projeto é voltado às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e exibirá o filme “Meu Malvado Favorito 4”.

Nessa nova animação, Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., um pequeno travesso determinado a atormentar seu pai.

Enquanto isso, Gru enfrenta o novo inimigo mortal, Maxime Le Mal, e sua astuta namorada Valentina. Com o perigo à espreita, a família é forçada a fugir, embarcando em uma aventura.

Projeto exibirá o filme “Meu Malvado Favorito 4”, da Universal Pictures

Os ingressos para o MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser adquiridos de forma online, através do site do cinema, ou na bilheteria do cinema.

A sessão ocorre em uma sala adaptada às necessidades sensoriais das pessoas autistas, com luzes parcialmente acesas, filme dublado, volume do som reduzido e porta aberta para a circulação livre.

O horário e o dia também foram escolhidos para minimizar qualquer desconforto, já que aos domingos de manhã o shopping possui um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas. Desta forma, o público não enfrenta filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para o público com TEA.

Além disso, com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas recebem isenção do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.

Sessão MoviecomTodos

Filme: ‘Meu Malvado Favorito 4’

Data e horário: domingo (21)

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping

Endereço: Rua do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste