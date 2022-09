Tivoli Shopping recebe exposição gratuita sobre a história do Romi-Isetta

Exposição é composta por painéis com desenhos técnicos, materiais gráficos, publicitários e fotografias históricas - Foto: Divulgação

Há 66 anos, era lançado oficialmente o primeiro carro de passeio fabricado no Brasil. O Romi-Isetta começou a ser fabricado em 5 de setembro de 1956, na Romi S.A., em Santa Bárbara d’Oeste. A história do veículo será contada em uma exposição gratuita no Tivoli Shopping, inaugurada na segunda-feira (5) e que segue em cartaz até 18 de setembro. A mostra é fruto de uma parceria com o Cedoc (Centro de Documentação Histórica) da Fundação Romi.

A exposição é composta por paineis com desenhos técnicos, materiais gráficos, publicitários e fotografias históricas. Ela foi concebida a partir do trabalho de preservação do acervo documental do Romi-Isetta realizado pelo CEDOC. A mostra conta ainda com um painel instagramável e uma réplica do carro.

“Essa exposição é muito especial e chega ao Tivoli na data que marca os 66 anos de lançamento do Romi-Isetta. Com essa mostra gratuita, esperamos oferecer mais uma opção de lazer para as famílias, que podem conhecer como foi o processo de fabricação do primeiro carro brasileiro e que é patrimônio de Santa Bárbara d’Oeste”, disse a coordenadora de marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

O acervo documental que deu origem à exposição está disponível para consulta no site cdoc.fundacaoromi.org.br. A mostra está disponível em braile e libras, oferecendo o conteúdo com acessibilidade.

“Ao realizar essa exposição, buscamos difundir e facilitar o acesso da população aos documentos históricos do Romi-Isetta. É uma satisfação realizar pela primeira vez uma exposição acessível em braile e libras, assim intensificamos o alcance das atividades da Fundação Romi, possibilitamos que esses públicos conheçam os conteúdos e também oferecemos mais uma opção de lazer e cultura”, destacou o superintendente da Fundação Romi, Octávio Wakabara.

Carro

Com características marcantes, o Romi-Isetta possui uma única porta frontal, formato aerodinâmico e o eixo traseiro mais estreito que o eixo dianteiro. Para a sua fabricação no Brasil, Américo Emílio Romi e Carlos Chiti negociaram um contrato de transferência tecnológica com o fabricante original do Isetta, a ISO Autoveicoli SpA, de Milão, na Itália.

O projeto do carro foi desenvolvido pelo engenheiro aeronáutico Ermenegildo Pretti, que agregou a sua experiência em projetar aviões, e por seu assistente Pierluigi Raggi.

Na Romi S.A. localizada na Avenida Pérola Byington, em Santa Bárbara d’Oeste, um pavilhão foi construído para a instalação das linhas de montagem do Romi-Isetta. Na época, uma caravana composta pelos primeiros 16 carros de passeio produzidos no Brasil desfilou pelas ruas de São Paulo.

A mostra é apresentada pelo Ministério do Turismo, com o patrocínio da Romi S.A.