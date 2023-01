Tivoli Shopping recebe espetáculo infantil gratuito neste sábado

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe neste sábado (21) a apresentação do espetáculo infantil “Fadas e Piratas”. A peça começa às 16h, na área de expansão, em frente ao restaurante Coco Bambu. A entrada é gratuita. A atração é uma parceria do empreendimento com a Catavento Brasil Produções.

A peça conta a história de um reino distante, onde as fadas Aqua, Flora e Solar são guardiãs do mágico pozinho azul. Elas vão precisar enfrentar o Capitão Gancho e seu comparsa Smee, que armam um plano para enganá-las e roubar o pó. A história é cheia de mistério, aventuras e música para encantar o público.

Peça será encenada no Tivoli Shopping neste sábado – Foto: Divulgação

FÉRIAS

Além do espetáculo, o Tivoli oferece outras atrações para as crianças no período de férias. A Floresta Balloon Park é um parque com tema voltado para a vida selvagem, com piscinas de bolinhas, escorregadores e cama elástica, entre outros brinquedos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A atração está montada ao lado da Praça de Alimentação e faz temporada no empreendimento até o dia 8 de março, com funcionamento diário das 11h às 22h.

O parque recebe crianças de até 13 anos. Para brincar no espaço, o valor é de R$ 25 por 15 minutos de brincadeira e R$ 35 por 30 minutos.

Parque Floresta Balloon Park – Foto: Divulgação

Há também o quiosque Stop&Go, que aluga carros motorizados em miniatura e até uma minimotocicleta para que os pequenos possam passear. Em janeiro, os preços são promocionais: R$ 30 pelo aluguel por um período de 15 minutos e R$ 35 por 20 minutos de brincadeira. O quiosque Stop&Go está localizado no corredor em frente à loja C&A.

O empreendimento também conta com a brinquedoteca Brinks Planet, um espaço infantil onde os pais podem deixar as crianças com segurança. O local conta com monitores para brincar e cuidar dos pequenos.

O Brinks Planet recebe crianças de 2 a 12 anos e o tempo de permanência é definido pelos responsáveis. Para a criança ficar no local por 30 minutos, o valor do ingresso é R$ 30, e, para uma hora, R$ 40.

Há ainda no Tivoli a Fair Play, em frente à Praça de Eventos, com um amplo mix de brinquedos e jogos para crianças, adolescentes e adultos.