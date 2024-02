Tivoli Shopping realiza MoviecomTodos neste domingo

Animação “Wish: O Poder dos Desejos” será exibida às 11h, em sessão especial do projeto voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

O Tivoli Shopping recebe neste domingo (18), às 11h, mais uma edição do MoviecomTodos, projeto voltado para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e com ingressos pela metade do preço. Desta vez, o público poderá assistir a “Wish: O Poder dos Desejos”, nova animação dos estúdios Walt Disney.

A comédia musical animada leva o público para o reino mágico de Rosas, onde Asha, uma jovem perspicaz e otimista, faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia ilimitada, chamada Star.

Juntas, Asha e Star enfrentam um grande inimigo, com a missão de salvar uma comunidade e provar que, quando a vontade de um humano corajoso se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.

A sala de exibição do MoviecomTodos recebe ajustes fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público, com luzes parcialmente acesas, filme dublado, volume do som reduzido e a porta aberta para a circulação livre da plateia são alguns dos cuidados especialmente tomados para a exibição.