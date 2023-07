Tivoli Shopping promove mini arraiá solidário até o fim do mês

O Tivoli Shopping realiza em julho mais uma edição do seu mini arraiá. Desde esta quinta-feira (6), os clientes podem se deliciar com as comidas típicas na área especialmente decorada – inclusive com um espaço para fotos -, próximo à Kalunga. A barraca funcionará das 10h às 22h e a iniciativa acontece até o final do mês.

O mini arraiá do Tivoli Shopping terá espaço para fotos – Foto: Divulgação



O evento, com tudo o que os festejos típicos desta época apresentam, tem caráter solidário e é realizado em parceria com a Casa da Criança de Santa Bárbara d´Oeste.

Parte da renda será revertida em alimentos para a ONG, que é composta por uma rede multidisciplinar de profissionais e voluntários e atende cerca de 580 crianças de modo presencial. Para manter os projetos, a instituição conta com a prefeitura, governo federal e doações da sociedade civil.

O público que visitar o mini arraiá poderá se deliciar com guloseimas como quebra-queixo, cocadas, maçã do amor e de chocolate, morango com chocolate, cuscuz, batata frita, milho verde no prato e cachorro-quente. Vinho quente, quentão, refrigerantes e

água complementam o cardápio.

Todas as delícias serão preparadas por Antônio Bezerra de Souza, conhecido como Paraíba Doces e que é presença garantida no mini arraiá do Tivoli. “Todos os doces e salgados são bem fresquinhos e saborosos. Preparamos tudo com muito amor e carinho”, afirma.

Paraíba, que trabalha há 32 anos com eventos em toda a região, explica que é o responsável por cuidar do preparo de todo o cardápio, enquanto as duas filhas e uma funcionária ficam na barraca no Tivoli. “Durante todos os dias, quem passar pelo arraiá poderá se deliciar com os pratos”, diz.

Ele destaca, também, o caráter solidário do mini arraiá do Tivoli. “É uma ação muito especial para quem visita o shopping e que também ajuda a Casa da Criança”, afirma.

Paraíba conta que sua filha já estudou na entidade e destaca o trabalho realizado. “Eles fazem um trabalho muito importante na cidade e fico feliz em poder ajudar com essa ação no Tivoli.”

Segundo o comerciante, na edição do ano passado do mini arraiá do Tivoli foram doados alimentos e produtos de limpeza para a entidade. “Levamos duas caminhonetes cheias com os produtos e comida. É uma forma de ajudar”, finaliza.

Coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello destaca a importância da iniciativa. “Realizamos nos últimos anos o mini arraiá e o evento foi muito bem recebido. Essa é uma época muito festiva e que faz parte da cultura de nosso país e ficamos felizes em incluir em nosso calendário”, diz. “Além disso, é um evento que nos permite ir além, contribuindo com uma importante entidade de nossa cidade”, finaliza.