Tivoli Shopping inaugura exposição sobre colorimetria e espaço ‘instagramável’

O Tivoli Shopping iniciou na área da Expansão uma exposição sobre colorimetria e análise de coloração pessoal, com o apoio da Fatec Sumaré, até o dia 14 de junho.

A colorimetria é o estudo científico das cores, que aponta os melhores tons para destacar a beleza natural de cada pessoa. Com base no estudo da colorimetria, a análise de coloração pessoal leva em conta detalhes como a matiz, a saturação e a intensidade, que são únicos em cada pessoa, para encontrar os melhores tons para cada tipo de pele.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além de informativa, a mostra é interativa e foi idealizada por Maria Alice Ximenes, que é consultora de imagem pessoal, coordenadora do curso de Gestão em Negócios e Inovação da Fatec Sumaré e fundadora do Bureau Moda&Mercado, escritório de consultoria integrada em Moda e Imagem.

Consultora irá demonstrar o procedimento, com alguns equipamentos, a quem estiver interessado – Foto: Divulgação

Inédita, a exposição contará com plantões de consultoria, feitos pela própria Maria Alice. “A ideia da exposição é trazer este assunto que está em alta em todos os veículos de comunicação da atualidade ao conhecimento da comunidade. Através da análise de coloração pessoal, vamos demonstrar o poder das cores para fins estéticos e os benefícios com a imagem corporativa nas organizações”, explica ela.

Além de falar sobre o tema e tirar dúvidas, durante os plantões de consultoria, Maria Alice irá demonstrar o procedimento, com alguns equipamentos, a quem estiver interessado.

Os plantões de consultoria serão realizados de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, e aos finais de semana, das 17h às 20h. A ação é gratuita.

Inédita, a exposição contará com plantões de consultoria, feitos pela própria Maria Alice – Foto: Divulgação

“Quem for ao local vai conseguir entender direitinho como é feita a análise, vai aprender um pouco sobre o universo encantador e sedutor das cores e até conseguir fazer alguns testes para descobrir quais cores mais combinam com suas características pessoais. Está imperdível!”, convida Maria Alice.

Espaço Instagramável

O Tivoli Shopping também criou um “Espaço Instagramável” especial, com a temática Amor. Inaugurado nesta semana, o local conta com dois grandes painéis, com cerca de dois metros de altura cada, que formam cenários perfeitos para fotos.

O ambiente foi cuidadosamente projetado para que as pessoas possam interagir com o espaço e fazer fotos incríveis. A ideia promete agradar tanto aqueles que são fãs de redes sociais e não resistem em compartilhar um belo clique, quanto os simples amantes de fotos.

A ação é parte das celebrações do empreendimento com foco no Dia das Mães e no Dia dos Namorados. O uso do espaço é livre e gratuito para todos os visitantes do shopping.

“Aproveitamos as duas datas para criar esse espaço, onde as pessoas podem enaltecer o amor – seja ele qual for. São ambientes com decorações especiais que, certamente, vão render muitas fotos lindas”, comenta o gerente geral do Tivoli, Gustavo Salvagnini.