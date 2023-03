Tivoli retoma ‘Clássicos do Pop Rock’ com tributo a Charlie Brown Jr

O Tivoli Shopping retoma nesta semana o “Clássicos do Pop Rock”. Já tradicional no empreendimento, o projeto leva para Santa Bárbara d’Oeste tributos a grandes nomes do pop rock nacional e internacional, sempre com apresentações gratuitas.

O primeiro show será na quarta-feira (15) com a banda Ralé em tributo a Charlie Brown Jr, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

A banda Ralé vai trazer o universo street e resgatar as canções de maior sucesso do grupo O repertório inclui músicas como “O Coro Vai Comê”, “Proibida Pra Mim”, “Tudo Que Ela Gosta de Escutar”, “Dias de Luta, Dias de Glória”, “Quinta-Feira” e “Te Levar Daqui”.

A banda Ralé vai trazer o universo street e resgatar as canções de maior sucesso do Charlie Brown Jr – Foto: Divulgação

O Charlie Brown Jr foi uma banda icônica entre as décadas de 1990 e 2000. Com uma mistura de rock, rap, reggae e punk, o grupo revolucionou o cenário musical e marcou toda uma geração.

A banda se dissolveu em 2013 após o vocalista Chorão morrer de overdose. O baixista Champignon também morreu poucos meses depois. No ano passado, os guitarristas Marcão Britto e Thiago Castanho fizeram um show para celebrar os 30 anos da história da banda.

O show no Tivoli Shopping é uma forma de homenagear o cantor, já que em março completam 10 anos de seu falecimento.

O “Clássicos do Pop Rock” trará ainda ao Tivoli as bandas Hit Men e Red Wine, com tributos a Coldplay e Rita Lee, respectivamente. Os shows dessas bandas está marcado para abril.

“Esse projeto Clássicos do Pop Rock sempre faz muito sucesso. É música de qualidade, com repertório eclético e canções que marcaram gerações e que fazem sucesso até hoje. A programação tem início neste dia 15 de março, como um presente pelo Dia do Consumidor. Esperamos que nossos clientes venham curtir o show e aproveitem para viver bons momentos aqui no Tivoli”, disse a coordenadora de marketing do empreendimento, Paula Funichello.