Tivoli recebe tributo a Elis Regina para celebrar Dia das Mães

Para celebrar o Dia das Mães, o Tivoli Shopping promove um tributo à cantora Elis Regina. O musical “Um Pouco de Elis” se apresenta nesta sexta-feira (12), às 19h30, na Praça de Alimentação do empreendimento. A entrada é gratuita.

O espetáculo é apresentado pela atriz e cantora Vivian Ui, acompanhada pela banda Bem Brasil. A história da vida de Elis Regina será contada por meio de suas músicas em interpretações ao vivo. O repertório terá sucessos da cantora, considerada uma das mais importantes vozes do Brasil, entre eles “Como Nossos Pais”, “Fascinação”, “Águas de Março” e “O Bêbado e a Equilibrista”.

“Um pouco de Elis” – Foto: Divulgação

“Esse musical é nossa homenagem a todas as mamães. Convidamos as famílias para virem celebrar esse momento e se emocionarem com a gente”, convidou Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

PROMOÇÃO

Neste ano, o Tivoli Shopping completa 25 anos e vai premiar 25 clientes com prêmios na promoção do Dia das Mãe. A ideia é incentivar o autocuidado e valorizar a beleza única de cada mãe.

Cada um dos sorteados ganhará um kit Natura (com caneca, necessaire, néctar hidratante para o corpo, néctar hidratante para as mãos, sabonete massageador e colônia Frescor, todos da linha Ekos Maracujá), um kit Boticário (com palette de maquiagem multifuncional Intense, gel de limpeza nutritivo Botik, batom líquido mate e máscara de cílios Intense Superfix) e um kit Danny Cosméticos (com uma escova secadora 3 em 1 e uma chapinha alisadora).

Além dos produtos, cada contemplado pela promoção também ganhará um Dia de Beleza no salão San Marthyn Studio, incluindo serviços de escova nos cabelos, maquiagem, manicure (pé e mão) e sobrancelha.

A promoção vai até o dia 15 de maio e, a cada R$ 250,00 em compras nas lojas do empreendimento, o consumidor tem direito a um número da sorte para participar dos sorteios, que serão realizados no dia 17. A divulgação dos ganhadores será feita pelo shopping em suas redes sociais no dia 18 de maio.

As compras realizadas de segunda a quinta-feira dão direito a números da sorte em dobro, o que aumenta as chances de ganhar o prêmio. Para concorrer, os clientes devem cadastrar as notas fiscais das compras no site promocao.tivolishopping.com.br. O regulamento completo da campanha de Dia das Mães está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.