Em comemoração ao Dia do Cliente, Tivoli recebe Piano Rock neste fim de semana

Em comemoração ao Dia do Cliente, o Piano Rock chega ao Tivoli Shopping nesta sexta-feira (13) às 19h30 e no sábado e domingo (14 e 15) às 12h30, próximo ao restaurante Outback. A apresentação gratuita contará com clássicos do rock nacional e internacional.

O músico Anderson Féboli fará uma junção do rock clássico e contemporâneo, com músicas do The Beatles, Legião Urbana, Oasis, entre outros cantores, além de trilha sonora de filmes marcantes.

Tivoli recebe Piano Rock neste fim de semana – Foto: Divulgação

“O rock sempre foi meu estilo favorito e, embora tenha começado com piano erudito, senti a necessidade de trazer o estilo para o instrumento. Esse projeto começou em eventos particulares e agora está ganhando espaço no público geral”, conta o músico.

Paula Funichello, coordenadora de marketing do Tivoli, ressalta a importância de promover um evento do tipo para o público.

“Estamos sempre em busca de inovações para surpreender nossos consumidores. O Piano Rock é uma apresentação inédita no nosso shopping e faz parte do nosso compromisso de oferecer entretenimento de qualidade, proporcionando momentos únicos para o nosso público. Celebrar o Dia do Cliente com uma atração como essa demonstra nosso empenho em criar experiências memoráveis para todos que visitam o shopping”, declara.

O Dia do Cliente é celebrado dia 15 de setembro e tem como objetivo valorizar o consumidor e a fidelidade entre a empresa e o consumidor brasileiro.

